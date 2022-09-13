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5 часов назад

Прощай, кино. Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

Газета.Ru

Знаменитый французский режиссер и сценарист Жан-Люк Годар умер 13 сентября, ему был 91 год.

1/15 Жан-Люк Годар, 1963 год
Фото: Gamma-Rapho/Getty Images
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2/15 Кадр из фильма «На последнем дыхании» (1960)
Фото: Imperia
3/15 Американская актриса Джин Сиберг и Жан-Люк Годар во время премьеры фильма «На последнем дыхании» в Париже, 1960 год
Фото: Keystone-France/Getty Images
4/15 Кадр из фильма «Жить своей жизнью» (1962)
Фото: Les Films de la Pleiade
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5/15 Жан-Люк Годар и Брижит Бардо во время съемок фильма «Презрение», 1963 год
Фото: Jean-Louis Swiners/Gamma-Rapho/Getty Images
6/15 Жан-Люк Годар во время съемок фильма «Презрение», 1963 год
Фото: Gamma-Rapho/Getty Images
7/15 Кадр из фильма «Мужское-женское» (1966)
Фото: Anouchka Films
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8/15 Жан-Люк Годар во время съемок фильма «Сочувствие дьяволу» в Лондоне, 1968 год
Фото: Ian Tyas/Getty Images
9/15 Кадр из фильма «Маленький солдат» (1960)
Фото: SNC
10/15 Кадр из фильма «Банда аутсайдеров» (1964)
Фото: Anouchka Films
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11/15 Жан-Люк Годар с камерой во время митинга студентов в Париже , 1968 год
Фото: Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images
12/15 Жан-Люк Годар и актер Жан-Поль Бельмондо в Париже, 1989 год
Фото: Gamma-Rapho/Getty Images
13/15 Жан-Люк Годар, 1990 год
Фото: Eric Robert/Robert Eric
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14/15 Ален Делон, Жан-Люк Годар и Домициана Джордано на Каннском кинофестивале, 1990 год
Фото: Gamma-Rapho/Getty Images
15/15 Жан-Люк Годар, 2010 год
Фото: Christian Hartmann/Reuters

Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960-м году и стал знаковой картиной французской Новой волны — одного из самых влиятельных движений в истории кино.

Кинематографисты Новой волны – Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, Ален Рене – создали свой собственный киноязык, экспериментировали с новым подходами к визуальному стилю киноповествования, исследовали экзистенциальные темы и принимали активное участие в общественно-политической жизни.

Позже Годар исследовал в кино такие темы как война, философия марксизма, и даже пытался применить идеи социализма в коллективном процессе создания кино.

Годар бесконечно экспериментировал с формой киноязыка, его интересовали новые цифровые технологии. Предпоследней его работой стал фильм «Прощай, язык», снятый 3D-формате.

В своих картинах Годар не раз обращался к теме России и русской культуры, а в 1994 году даже снял в нашей стране фильм «Дети играют в Россию», где снимались актрисы Ирина Апексимова, Полина и Ксения Кутеповы.

«Надо быть добрее к России. Достоевский говорил, что мы не должны многого просить от души, а быть к ней добрыми и милосердными. И я всегда буду относиться к России так», - обещал режиссер.

Фильмы,Фото,Ален Рене,Клод Шаброль,Ксения Кутепова,Ирина Апексимова,Полина Кутепова,Жан-люк Годар,Франсуа Трюффо,Аньес Варда,
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