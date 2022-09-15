В прокат выходят фильмы «Недетский дом» и «Кто там?»

«Фильм основан на реальных событиях, и сыграть их невозможно. Сразу после первой пробы стало понятно, что даже взрослым людям, профессиональным артистам, которые не сталкиваются с этим, очень сложно сыграть это. А уж тем более детям, которые не могут себе представить, что такое бывает в настоящей жизни. Поэтому мы предложили детям, которые прошли те события картины. Мы обратились к семьям, которые усыновили ребят, и были сразу поражены, насколько точно попали эти ребята. Они на пробах сами взяли эти роли. Я восхищен не только работой, но и общением, дружбой с ними. Каждый из них привнес свою личную историю в фильм. Несмотря на юный возраст, они очень сильные, мудрые люди и настоящие герои жизни. Работать с ними было невероятно легко. Еще было невероятно легко, потому что все задали такую тональность — они сразу же видят любую фальшь и нечистые мотивы. Кроме того, у ребят было желание не просто поиграться, а действительно изменить жизнь для детей — таких же как они, которые еще остались в этих учреждениях».