В прокат выходят фильмы «Недетский дом» и «Кто там?»

С 15 сентября на широких экранах можно будет увидеть фильм «Недетский дом». Драма, предназначенная для зрителя старше 18 лет, основана на сценарии человека, два года проработавшего психиатром в детском доме.
В центре сюжета — противостояние сирот и администрации, которая ввела в заведении новые жесткие правила ради безопасности подопечных. Роль директора детдома сыграл Иван Охлобыстин. Кроме него в фильме снялись Александр Панин и Ирина Розанова. В съемках фильма также приняли участие дети из приемных семей.
О том, как проходили съемки, рассказывает режиссер фильма Михаил Расходников:
«Фильм основан на реальных событиях, и сыграть их невозможно. Сразу после первой пробы стало понятно, что даже взрослым людям, профессиональным артистам, которые не сталкиваются с этим, очень сложно сыграть это. А уж тем более детям, которые не могут себе представить, что такое бывает в настоящей жизни. Поэтому мы предложили детям, которые прошли те события картины. Мы обратились к семьям, которые усыновили ребят, и были сразу поражены, насколько точно попали эти ребята. Они на пробах сами взяли эти роли. Я восхищен не только работой, но и общением, дружбой с ними. Каждый из них привнес свою личную историю в фильм. Несмотря на юный возраст, они очень сильные, мудрые люди и настоящие герои жизни. Работать с ними было невероятно легко. Еще было невероятно легко, потому что все задали такую тональность — они сразу же видят любую фальшь и нечистые мотивы. Кроме того, у ребят было желание не просто поиграться, а действительно изменить жизнь для детей — таких же как они, которые еще остались в этих учреждениях».
Другая киноновинка — психологический триллер «Кто там?» с Владимиром Машковым и Александрой Бортич в главных ролях. Это совместная работа режиссеров Владимира Маслова, Михаила Морскова и Виталия Дудки. Их лента стала чем-то вроде ретроспективой страхов современного общества.
Можно ли ожидать от этих картин успеха в прокате? Комментирует член совета Ассоциации владельцев кинотеатров, директор управляющей компании киносети «Синема 5» Алексей Воронков:
— Делать какие-то прогнозы на сегодняшний день я бы не решился. Если раньше мы рассматривали фильмы и понимали, что этот фильм должен собрать от 500 млн [рублей] и выше, то сейчас, после того как голливудское кино ушло, мы прожили на таком безрыбье период, что для кинотеатров даже сборы в 300-400 млн — это надежда продержаться месяц-два и дождаться каких-то небольших релизов или голливудского контента, если он все-таки будет допущен. Поэтому надежда есть, мы понимаем, что это будут немаленькие сборы. Это фильмы, про которые зритель спрашивает, это фильмы, на которые немножко хотя бы идет бронирование билетов.
— С «Холопом» сравнивать не стоит?
— Думаю, что нет. Ближайшее из массового кино — это «Сердце Пармы». Думаю, что сборы будут от 500 млн и выше. Все остальное это как минимум 100-150 млн, и то это будет считаться хорошим сбором.
Премьера фильма «Сердце Пармы» выйдет в российских кинотеатрах 6 октября. Картина основана на одноименном романе Алексея Иванова. В его основу легли события XV века. Писатель рассказывает историю противостояния Московского Великого княжества и пермских язычников из уральской Пармы.