Фильмы, которые помогут полюбить себя

Для того, чтобы пробудить чувство любви в себе, не обязательно испытывать его к другому человеку. Действительно, когда кто-то любит себя, это видно издалека. Одной из многих проблем современных людей является то, что они уверены, что недостойны чего-то лучшего из-за того, что не могут принять и полюбить себя. На самом деле, существуют фильмы, которые могут показать о том, что в неидеальности кроется наша уникальность. Об этих фильмах — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

“Амели” (2001)

Кадр из фильма

Когда кто-то говорит об этом фильме, то вспоминают о том, как прекрасно здесь показан Париж и главная героиня, которая стала собирательным образом жителей города. Сюжет прекрасен и тем, что она любит себя и эту жизнь, несмотря на то, что вокруг все не идеально. Ведь если бы Амели не любила себя, она бы не позволяла себе все маленькие радости жизни. А вместе с этим легким чувством к ней все приходит в нужный момент, в том числе и любовь к другому человеку.

Именно “Амели” помог раскрыть популярную французскую актрису Одри Тоту. Благодаря роли Амели Пулен она получила всемирную славу.

“Красотка на всю голову” (2018)

Главная героиня фильма Рени Беннетт не любит себя совсем. Ее жизнь похожа на нескончаемую гонку. Она пытается найти любовь и выбить повышение, но при этом уверена, что все наладится, когда она сможет похудеть. Однажды Вселенная дает ей шанс, от которого не получилось отказаться: на одной из тренировок она падает с велотренажера и ударяется головой. В итоге в ее голове происходит что-то, что заставляет ее считать себя красоткой. Фильм покажет вам, что действительно красива та девушка, которая по-настоящему в себе уверена. В главной роли сыграла юмористка Эми Шумер.

“Я худею” (2018)

В свое время фильм вызвал широкий резонанс благодаря Саше Бортич. Актриса толстела и худела для съемок, чем заслужила уважение критиков. Она играет девушку по имени Аня. Однако у нее есть проблемы с перееданием и лишние килограммы. Все это не мешало ей до тех пор, пока не привело к тому, что ее парень Женя бросил ее. Теперь Аня хочет доказать ему, что у нее есть сила воли и физические данные для похудения. Однако ей придется осознать, что дело не в Жене и его любви, а в том, как она к себе относится.

“Это очень забавная история” (2010)

Кадр из фильма