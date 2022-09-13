Режиссер Бортко заявил, что трудно переоценить значение работ Годара

Российский и советский режиссер, бывший депутат Госдумы Владимир Бортко заявил, что трудно переоценить значение работ французского кинематографиста Жан-Люка Годара не только для кинематографа, но для культуры в целом. Годар был не просто режиссером, но еще и философом, политиком, человеком, который открыл новую эпоху, добавил Бортко. О смерти французского режиссера стало известно 13 сентября. Годар умер на 92-м году жизни.
Владимир Бортко сказал, что Жан-Люк Годар внес значительный вклад в культуру.
«Это не просто режиссер был, это философ, руководитель своего направления в искусстве и не только в искусстве, кстати, и в политике тоже... Он был больше, чем просто режиссер! Режиссеров много на свете, а Годар — один. Это человек, который открыл новую эпоху. Трудно переоценить его значение не только для кинематографа, но и для культуры вообще», — заявил в беседе с Daily Storm Бортко.