Режиссер Бортко заявил, что трудно переоценить значение работ Годара

«Это не просто режиссер был, это философ, руководитель своего направления в искусстве и не только в искусстве, кстати, и в политике тоже... Он был больше, чем просто режиссер! Режиссеров много на свете, а Годар — один. Это человек, который открыл новую эпоху. Трудно переоценить его значение не только для кинематографа, но и для культуры вообще», — заявил в беседе с Daily Storm Бортко.