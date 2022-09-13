Авторы «Очень странных дел» пытались придумать кроссовер с «Дэдпулом»

Режиссёр Шон Леви, который займётся постановкой третьей части «Дэдпула», рассказал, что авторы пытались придумать кроссовер между болтливым наёмником и «Очень странными делами».
По словам Леви, они с Райаном Рейнольдсом ещё не нашли подходящий способ для этого, однако сама идея пока никуда не пропала. О каком конкретно формате идёт речь — непонятно, возможно подразумевается лишь камео или что-то подобное.Кроме того, Леви, участвующий и в производстве самого сериала Netflix, подтвердил, что команда продолжает разрабатывать киновселенную по мотивам «Дел». Автор добавил, что опыт общения с Кевином Файги оказался особенно полезным для данного вопроса.
Пока известно, что создатели хита Netflix братья Даффер работают над спин-оффом основного проекта, а ещё в разработке находится пьеса по мотивам. Скорее всего, этими новинками дело не ограничится. Кроме того, у самих «Очень странных дел» ещё должен выйти заключительный пятый сезон.