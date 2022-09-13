Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Авторы «Очень странных дел» пытались придумать кроссовер с «Дэдпулом»

Режиссёр Шон Леви, который займётся постановкой третьей части «Дэдпула», рассказал, что авторы пытались придумать кроссовер между болтливым наёмником и «Очень странными делами».

Авторы «Очень странных дел» пытались придумать кроссовер с «Дэдпулом»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Леви, они с Райаном Рейнольдсом ещё не нашли подходящий способ для этого, однако сама идея пока никуда не пропала. О каком конкретно формате идёт речь — непонятно, возможно подразумевается лишь камео или что-то подобное.Кроме того, Леви, участвующий и в производстве самого сериала Netflix, подтвердил, что команда продолжает разрабатывать киновселенную по мотивам «Дел». Автор добавил, что опыт общения с Кевином Файги оказался особенно полезным для данного вопроса.

Пока известно, что создатели хита Netflix братья Даффер работают над спин-оффом основного проекта, а ещё в разработке находится пьеса по мотивам. Скорее всего, этими новинками дело не ограничится. Кроме того, у самих «Очень странных дел» ещё должен выйти заключительный пятый сезон.

Фильмы,Дэдпул,Кевин Файги,Райан Рейнольдс,Шон Леви,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители