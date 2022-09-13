Что смотреть в кино с 15 сентября

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Недетский дом" Кадр из фильма "Недетский дом"

"Джиперс Криперс: Возрожденный"

Действие четвертой части знаменитой франшизы происходит в Луизиане, на фестивале для фанатов ужасов. Чейз и Лейн тоже приезжают сюда. Девушку тревожат кошмарные видения, которые связаны с местом проведения фестиваля. В центре этих видений ужасный монстр Джиперс Криперс.

"Поехали!"

Приступ паники настиг Луизу прямо в ее машине, когда она застряла в ней. Девушка пытается насколько это возможно сохранить спокойствие и выбраться из автомобиля. Но сделать это Луиза не успевает: молодой преступник по имени Пол угоняет машину, в плену которой оказалась девушка.

"Недетский дом"

В детский дом назначили нового директора по имени Андрей Маст. Туда же попадает девочка Инна, которая быстро вливается в коллектив. Воспитанникам не нравятся условия, в которых они живут, и они собираются устроить бунт против нового директора и остального персонала.

"Проклятие мачехи"

Ричард знакомит свою невесту Холли с детьми от первого брака. Но отпрыски не в восторге от того, что отец нашел себе новую женщину. Пытаясь разрядить обстановку, Ричард отправляется с семьей за город, где, как он надеется, все придет в норму. Но поездка оборачивается настоящим кошмаром, ведь против присутствия Холли в доме не только дети, но и потусторонние силы. Девушке пытаются сообщить что-то зловещее и важное.

"Тибра"