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3 часа назад

Что смотреть в кино с 15 сентября

Мария Кимакович

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Что смотреть в кино с 15 сентября
Фото: Кадр из фильма "Недетский дом"Кадр из фильма "Недетский дом"

"Джиперс Криперс: Возрожденный"

Действие четвертой части знаменитой франшизы происходит в Луизиане, на фестивале для фанатов ужасов. Чейз и Лейн тоже приезжают сюда. Девушку тревожат кошмарные видения, которые связаны с местом проведения фестиваля. В центре этих видений ужасный монстр Джиперс Криперс.

"Поехали!"

Приступ паники настиг Луизу прямо в ее машине, когда она застряла в ней. Девушка пытается насколько это возможно сохранить спокойствие и выбраться из автомобиля. Но сделать это Луиза не успевает: молодой преступник по имени Пол угоняет машину, в плену которой оказалась девушка.

"Недетский дом"

В детский дом назначили нового директора по имени Андрей Маст. Туда же попадает девочка Инна, которая быстро вливается в коллектив. Воспитанникам не нравятся условия, в которых они живут, и они собираются устроить бунт против нового директора и остального персонала.

"Проклятие мачехи"

Ричард знакомит свою невесту Холли с детьми от первого брака. Но отпрыски не в восторге от того, что отец нашел себе новую женщину. Пытаясь разрядить обстановку, Ричард отправляется с семьей за город, где, как он надеется, все придет в норму. Но поездка оборачивается настоящим кошмаром, ведь против присутствия Холли в доме не только дети, но и потусторонние силы. Девушке пытаются сообщить что-то зловещее и важное.

"Тибра"

Подросток-альбинос, которую все называют Мука, оказывается единственной свидетельницей таинственного исчезновения ровесницы. Все осложняется тем, что Мука влюбляется в подозреваемого. 13-летней девочка приходится пройти непростой путь становления, начиная от роли изгоя общества до человека, от которого зависят судьбы других.

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