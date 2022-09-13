Кадр дня: как Эд Харрис чуть не погиб на съемках «Бездны»

Не всегда актеры соглашаются пользоваться услугами дублеров даже во время работы над сложными и весьма опасными эпизодами. Режиссеры, как правило, идут им навстречу, стараясь обеспечить максимальную безопасность и подстраховать. Но иногда сами постановщики идут на некоторые хитрости ради хорошего кадра и не всегда предупреждают об этом актеров. Об одном из таких эпизодов читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Бездна" Кадр из фильма "Бездна"

Так, в фильме «Бездна» Джеймс Кэмерон хотел сделать эпизод, когда у героя Эда Харриса, находящегося под водой, заканчивается кислород как можно более реалистичным. Для того, чтобы актер убедительнее смотрелся в кадре, режиссер попросил при подготовке сцены закачать в баллон не слишком много воздуха. Актеру об этом, разумеется, не сказали.

В результате Харрис, конечно, сыграл максимально убедительно, ведь, по сути, ему не пришлось ничего играть: актер чуть не утонул, оставшись практически без кислорода. Можно много рассуждать о том, что рядом, конечно, находились водолазы, готовые помочь, но факт остается фактом: съемки в «Бездне» могли стать последней работой Эда Харриса.