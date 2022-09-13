Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
2 часа назад

Кадр дня: как Эд Харрис чуть не погиб на съемках «Бездны»

Мария Кимакович

Не всегда актеры соглашаются пользоваться услугами дублеров даже во время работы над сложными и весьма опасными эпизодами. Режиссеры, как правило, идут им навстречу, стараясь обеспечить максимальную безопасность и подстраховать. Но иногда сами постановщики идут на некоторые хитрости ради хорошего кадра и не всегда предупреждают об этом актеров. Об одном из таких эпизодов читайте в материале «Рамблера».

Кадр дня: как Эд Харрис чуть не погиб на съемках «Бездны»
Фото: Кадр из фильма "Бездна"Кадр из фильма "Бездна"

Так, в фильме «Бездна» Джеймс Кэмерон хотел сделать эпизод, когда у героя Эда Харриса, находящегося под водой, заканчивается кислород как можно более реалистичным. Для того, чтобы актер убедительнее смотрелся в кадре, режиссер попросил при подготовке сцены закачать в баллон не слишком много воздуха. Актеру об этом, разумеется, не сказали.

В результате Харрис, конечно, сыграл максимально убедительно, ведь, по сути, ему не пришлось ничего играть: актер чуть не утонул, оставшись практически без кислорода. Можно много рассуждать о том, что рядом, конечно, находились водолазы, готовые помочь, но факт остается фактом: съемки в «Бездне» могли стать последней работой Эда Харриса.

К счастью, все закончилось благополучно, но узнав о том, что на самом деле произошло, Харрис ударил режиссера. Кэмерон удар выдержал стойко: понимал ведь, чем могло все закончиться.

Фильмы,Бездна,Эд Харрис,Джеймс Кэмерон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители