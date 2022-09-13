Три фильма Годара, которые нужно посмотреть: совет кинокритика

Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года. Он стоял у истоков французской новой волны кинематографа. Кинокритик Роман Григорьев в беседе с «ФедералПресс» назвал три фильма Годара, которые необходимо посмотреть для того, чтобы составить представление о творчестве режиссера.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Чтобы составить представление о творчестве Жана-Люка Годара и движении нового кино, достаточно посмотреть три его фильма: «На последнем дыхании», «Женщина есть женщина» и «Безумный Пьеро»»,

– рассказал Григорьев.

«На последнем дыхании» – дебютный фильм режиссера, вышедший на экраны в 1959 году. Главную роль в нем сыграл Жан-Поль Бельмондо. Драма повествует о молодом преступнике Мишеле Пуакар, который занимается кражами дорогих авто и не задумывается о последствиях своих действий.

Картина «Женщина есть женщина» увидела свет в 1961 году. В ней рассказывается о парижанке, которая во что бы то ни стало хочет забеременеть.

«Безумный Пьеро» был впервые показан в 1965 году на Венецианском кинофестивале. В главной роли вновь играет Жан-Поль Бельмондо. Это комедийная мелодрама о желании мужчины избавиться от скучной жизни с богатой женой и ввязаться в авантюру со старой подругой.

«Режиссер сломал шаблонностью съемки и повествования, отказался от статичных сцен. Порой герой вообще идет за камерой. Годар снимал вне павильонов, на улицах и в кафе. Использовал минимум постановки, максимум живого действия. В его фильмах отсутствует музейная архаика и выстраивание актеров»,

– отметил кинокритик Григорьев в беседе с «ФедералПресс».