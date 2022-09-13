Российский хоррор "Бежать некуда" покажут на фестивале в Лос-Анджелесе

Российский короткометражный фильм ужасов "Бежать некуда" попал в программу фестиваля жанрового кино Beyond Fest, который пройдет в Лос-Анджелесе с 26 сентября по 10 октября. Об этом "Газете.Ru" сообщил режиссер и сценарист ленты, бывший киножурналист Дима Барченков.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По сюжету картины молодой человек пытается спастись от своего абьюзивного бойфренда, который преследует героя даже после смерти. Одну из главных ролей в "Бежать некуда" исполнил актер Святослав Рогожан, известный по сериалу "Трудные подростки". Продюсером фильма выступил Владислав Северцев ("Бывшая").

В этом году в рамках Beyond Fest запланирована мировая премьера картины "Хэллоуин заканчивается", а также показы лент "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Решение уйти" Пак Чхан Ука и "Нечто в доме" Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (две последние до этого вошли в программу 44-го Московского международного кинофестиваля).