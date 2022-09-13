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1 час назад

Российский короткометражный хоррор "Бежать некуда" покажут на фестивале Beyond Fest в Лос-Анджелесе

Газета.Ru

Российский короткометражный фильм ужасов "Бежать некуда" попал в программу фестиваля жанрового кино Beyond Fest, который пройдет в Лос-Анджелесе с 26 сентября по 10 октября. Об этом "Газете.Ru" сообщил режиссер и сценарист ленты, бывший киножурналист Дима Барченков.

Российский хоррор "Бежать некуда" покажут на фестивале в Лос-Анджелесе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету картины молодой человек пытается спастись от своего абьюзивного бойфренда, который преследует героя даже после смерти. Одну из главных ролей в "Бежать некуда" исполнил актер Святослав Рогожан, известный по сериалу "Трудные подростки". Продюсером фильма выступил Владислав Северцев ("Бывшая").

В этом году в рамках Beyond Fest запланирована мировая премьера картины "Хэллоуин заканчивается", а также показы лент "Банши Инишерина" Мартина Макдоны, "Решение уйти" Пак Чхан Ука и "Нечто в доме" Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда (две последние до этого вошли в программу 44-го Московского международного кинофестиваля).

"Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, Скотт Купер, Ричард Стэнли, Жюлия Дюкурно, С. Крэйг Залер и многие другие становились частью Beyond Fest. И то, что североамериканская премьера нашего короткого метра пройдет на той же площадке, — это настоящая магия. А еще, наверное, доказательство того, что наш визуальный язык оказывается понятным мировой аудитории. Ух!" — отметил Барченков.

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