Кинокритик объяснил негативную реакцию на тизер «Русалочки»

— Негативная реакция людей вызвана исключительно стереотипами. В течение многих сотен лет Русалочка в изданиях сказок, мультфильмах и комиксах всегда была белая. Человеческий мозг не в силах воспринять быстро что-то новое — это кардинально новое решение. Какого цвета была Русалочка на самом деле? Никто не знает, потому что это персонаж сказочный и он мог быть каким угодно: азиатской внешности, европейской, американской и так далее,