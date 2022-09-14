Кроссовера «Дэдпула» и «Очень странных дел» не будет

Режиссёр «Дэдпула-3» извинился в своих соцсетях перед фанатами и отметил, что его рассуждения о кроссовере проектов были обычной шуткой.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Однако её уже успели подхватить пользователи и многие ресурсы, сделав темой для обсуждения.

На красной дорожке премии «Эмми» Шон Леви заявил, что он вместе с Райаном Рейнольдсом обсуждает возможность пересечения сюжета «Дэдпула-3» и «Очень странных дел».

Теперь он написал в соцсетях, что кроссовера не будет, это была его «глупая шутка», которая «привела к вводящим в заблуждение заголовкам».

Несмотря на это Шон Леви также недавно обсуждал возможность привлечь Райана Рейнольдса в пятом сезоне «Очень странных дел».