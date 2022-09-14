Кроссовера «Дэдпула» и «Очень странных дел» не будет

Режиссёр «Дэдпула-3» извинился в своих соцсетях перед фанатами и отметил, что его рассуждения о кроссовере проектов были обычной шуткой.
Однако её уже успели подхватить пользователи и многие ресурсы, сделав темой для обсуждения.
На красной дорожке премии «Эмми» Шон Леви заявил, что он вместе с Райаном Рейнольдсом обсуждает возможность пересечения сюжета «Дэдпула-3» и «Очень странных дел».
Теперь он написал в соцсетях, что кроссовера не будет, это была его «глупая шутка», которая «привела к вводящим в заблуждение заголовкам».
Несмотря на это Шон Леви также недавно обсуждал возможность привлечь Райана Рейнольдса в пятом сезоне «Очень странных дел».
Премьера «Дэдпула-3» планируется в 2023 году, пятый сезон «Очень странных дел» выйдет не раньше середины 2024 года.