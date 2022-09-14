5 причин показать детям мультсериал «Геройчики»

Ваши дети любят «Героев Энвелла», «Сказочный патруль» или «Ми-ми-мишек»? Если хоть один из проектов подходит под описание «обожаемый», то у Тлум.Ру хорошая новость. Новый мультсериал «Геройчики» от студии «Паровоз» начал выходить в приложении «МУЛЬТ».

Фото: tlum.ru tlum.ru

11 сентября он стартовал на телеканалах «Мама» и «Мультимузыка». Всем, кто пропустил премьеру, рекомендуем направиться сразу в приложение, а пока мы в 5 пунктах рассказываем, почему проект стоит показать детям.

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О чём?

«Геройчики» — мини-истории о компании игрушек, проживающих в комнате мальчика Ромы. Плюшевые, пластиковые, говорящие и не очень, отважные и пугливые. Они всегда найдут себе занятие, умудрившись подключить к активности друзей.

№ 1: Мальчики играют с девочками

Поскольку центральными персонажами мультсериала являются игрушки, то и развлекаются они в отсутствии хозяина своей дружной компанией. Самое прелестное — мальчики здесь не выбирают в качестве компаньонов строго мальчиков, девочек берут в игры, зовут туда и не отмахиваются от их слов или действий. Наглядный пример с лёгкостью получится наложить на реальность и общение с одногодками: кто-то громкий, кто-то активный. А уж мальчик это или девочка — значения не имеет.

№ 2: Разнообразие дизайнов

Создатели учатся на собственных проектах и не забывают оценивать желания аудитории. В «Геройчиках» мало того, что огромное количество персонажей, у них ещё и значительно отличается дизайн. Текстуры, цветы, даже способ рисовки — всё, будто бы в настоящем магазине с игрушками, глаза разбегаются, хочется увидеть весь ассортимент — от куколок, до ящерок.

№ 3: Стоящие шутки

Все мы, включая мультфильмы детям, переживаем за уровень юмора. В компании «Геройчиков» не стоит об этом волноваться. Шутки здесь добрые, некоторые медленные, некоторые, наоборот, несутся в зрителя, и только успевай ловить. Ситуативный юмор в наличии. Если вы думаете, что кукольный театр персонально вас, взрослые, больше не способен рассмешить — посмотрите пару серий с детьми.

№ 4: Практика во всём

Игрушки — те же дети. И они постоянно находят себе развлечения, которые, что не мудрено с таким количеством персонажей, поддаются критике и ставятся под сомнение как выполнимые. Собственно в мультсериале и учат постоянно проверять всё на практике. Можно ли стащить кусок торта со стола или правда, что встреча с чёрной кошкой неминуемо отберёт удачу? Любознательность и возможность проводить самые простые эксперименты — один из залогов счастливого детства.

№ 5: Никаких злодеев

Это действительно стоящее замечание. Отсутствие злодеев позволяет не заниматься постоянным взвешиванием поступков героев. Они ошибаются, заблуждаются, в общем, всячески отражают то, что могли бы сделать зрители совершенно любого возраста. Здесь нет плохишей, а если что-то идёт не так — стоит разобраться, кто послужил этому причиной. Без ругани.