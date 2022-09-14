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3 часа назад

«Никогда раньше так не делал»: Хью Джекман рассказал, как получил роль в драме «Сын»

Inc-News

Мировая премьера «Сына», в котором также снялись Ванесса Кирби и Лора Дерн, состоялась в начале сентября на Венецианском кинофестивале.

Хью Джекман рассказал, как получил роль в драме «Сын»
Фото: Inc-NewsInc-News

В американский прокат картина "Сын" выйдет 11 ноября, но уже сейчас исполнителю Хью Джекману критики и зрители поют дифирамбы.

Любопытно, что изначально режиссер Флориан Зеллер не рассматривал актера на роль отца-одиночки, борющегося с проблемами сына-подростка.

О том, как удалось попасть в актерский состав этой ленты, Джекман недавно рассказал сам в интервью журналистам.

«Когда я узнал, что эту трогательную историю хотят снимать, я сделал то, что никогда раньше в жизни не делал – сам связался с Зеллером и попросил его эту роль для себя»,

– рассказал актер.

По его словам, он сам является не только артистом, но и отцом и сыном одновременно. И ему очень хотелось пропустить эту историю через себя.

Впоследствии сам Зеллер признался, что Джекман обратился к ним как раз в тот момент, когда он только приступил к созданию актерского состава.

«Я ответил ему – приезжай, обсудим. Он приехал и через пять минут беседы Хью был утвержден на роль», - рассказал режиссер.

Фильмы,Ванесса Кирби,Лора Дерн,Хью Джекман,
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