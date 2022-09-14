Фильмы про королевских особ, от которых невозможно оторваться

Байопики про королевских особ неслучайно пользуются большой популярностью – с их помощью можно глубже погрузиться в историю без скучных учебников. А еще, как правило, такие картины пестрят умопомрачительными нарядами и не обходятся без крайне талантливых актеров.

Фото: Кадр из фильма "Королевский роман" Кадр из фильма "Королевский роман"

Если картины про Елизавету II вы уже видели, присмотритесь к другим фильмам, которые могут приятно удивить. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Королевский роман, 2012

Историческая драма с номинацией на "Оскар", главные роли в которой исполнили Алисия Викандер и Мадс Миккельсен. Действие картины разворачивается в начале 1770-х в Копенгагене. Датский король Кристиан VII страдает от психических недугов и постоянно пропадает в притонах, что отнюдь не радует юную королеву Каролину Матильду.

Внезапно в свите короля появляется молодой германский доктор, которому удалось оказать положительное влияние как на Кристиана, так и на Каролину.

Александр, 2004

Зрелищный байопик с Колином Фарреллом в главной роли повествует историю прихода Александра Македонского к власти, его походов и завоеваний. Кроме того, в картине рассказывается об отношениях Александра с его ближайшим другом Гефестионом (Джаред Лето). Несмотря на то, что фильм был шесть раз номинирован на "Золотую малину", зрители оценили его достаточно высоко.

"Версальский роман", 2014