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2 часа назад

Не только Елизавета: фильмы про королевских особ, от которых невозможно оторваться

Мира Маркина

Байопики про королевских особ неслучайно пользуются большой популярностью – с их помощью можно глубже погрузиться в историю без скучных учебников. А еще, как правило, такие картины пестрят умопомрачительными нарядами и не обходятся без крайне талантливых актеров.

Фильмы про королевских особ, от которых невозможно оторваться
Фото: Кадр из фильма "Королевский роман"Кадр из фильма "Королевский роман"

Если картины про Елизавету II вы уже видели, присмотритесь к другим фильмам, которые могут приятно удивить. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Королевский роман, 2012

Кадр из фильма "Королевский роман"

Историческая драма с номинацией на "Оскар", главные роли в которой исполнили Алисия Викандер и Мадс Миккельсен. Действие картины разворачивается в начале 1770-х в Копенгагене. Датский король Кристиан VII страдает от психических недугов и постоянно пропадает в притонах, что отнюдь не радует юную королеву Каролину Матильду.

Внезапно в свите короля появляется молодой германский доктор, которому удалось оказать положительное влияние как на Кристиана, так и на Каролину.

Александр, 2004

Кадр из фильма "Александр"

Зрелищный байопик с Колином Фарреллом в главной роли повествует историю прихода Александра Македонского к власти, его походов и завоеваний. Кроме того, в картине рассказывается об отношениях Александра с его ближайшим другом Гефестионом (Джаред Лето). Несмотря на то, что фильм был шесть раз номинирован на "Золотую малину", зрители оценили его достаточно высоко.

"Версальский роман", 2014

Кадр из фильма "Версальский роман"

Героиня Кейт Уинслет работает садовником-декоратором при Версальском дворце. Она пытается усовершенствовать сады дворца, и эта работа сильно сближает ее с королем Франции. Однако садовница влюбляется в ландшафтного архитектора Андре Ленотра, но им не суждено быть вместе, ведь Андре уже женат.

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