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1 час назад

Режиссер "Ералаша" рассказал о процессе съемок фильма о Грачевском

Мария Каткова

Артур Гройс, режиссер и сценарист киножурнала "Ералаш", рассказал о том, как продвигается процесс съемок фильма про Бориса Грачевского. Об этом сообщает РИА Новости.

Стали известны детали фильма о Грачевском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гройс рассказал, что не имеет отношения к производству фильма о Грачевском, но принял участие как человек, который дал интервью. Он отметил, что это будет документальное кино. Режиссером выступил Евгений Юликов, который также работал над документальной картиной "Мы делаем Ералаш", где показано закулисье киножурнала.

Также Гройс добавил, что заказчиком картины выступило Министерство культуры, поэтому оно будет решать, в каком формате выйдет фильм.

Ранее сообщалось, что молодая вдова Грачевского не знает, как разобраться с долгами.

Фильмы,Евгений Юликов,
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