Стали известны детали фильма о Грачевском

Артур Гройс, режиссер и сценарист киножурнала "Ералаш", рассказал о том, как продвигается процесс съемок фильма про Бориса Грачевского. Об этом сообщает РИА Новости.

Гройс рассказал, что не имеет отношения к производству фильма о Грачевском, но принял участие как человек, который дал интервью. Он отметил, что это будет документальное кино. Режиссером выступил Евгений Юликов, который также работал над документальной картиной "Мы делаем Ералаш", где показано закулисье киножурнала.