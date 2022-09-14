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14 минут назад

Актерам начнут вручать гендерно-нейтральные награды

Газета.Ru

С 2023 года на кинофестивале в Локарно актерам будут вручаться гендерно-нейтральные награды. Изменение обусловлено желанием организаторов смотра придерживаться норм инклюзивности в соответствии с подписанным в 2018 году заявлении о паритете и инклюзивности в кино.

Актерам начнут вручать гендерно-нейтральные награды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Каждый год фестиваль в Локарно публикует итоговую статистику о гендерном распределении среди участников в конкурсных программах смотра. Со следующего года разделение на мужскую и женскую категорию исчезнет.

Ранее о введении гендерно-нейтральных наград для актеров также объявили Берлинский кинофестиваль и кинофестиваль в Сан-Себастьяне.

76-й кинофестиваль в Локарно пройдет со 2 по 12 августа 2023 года. На 75-м кинофестивале в Локарно свою последнюю картину в карьере "Сказка" представил режиссер Александр Сокуров. Западная пресса включала ленту в число лидеров смотра.

Фильмы,Александр Сокуров,
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