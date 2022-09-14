Завершились съемки подросткового сериала "Лэйт Найт Скул"

В Москве завершились съемки сериала «Лэйт Найт Скул» о проблемах подростков. В главных ролях сыграли Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Сергей Бондарчук, Анна Александрова, Павел Табаков и другие актеры.
«Про молодежь в фильмах очень часто мы видим штампы, например, как мы разговариваем, а этот проект – и актуальный, и хорошо написанный, поэтому я предчувствую, что это будет крутой проект»,
— подчеркнул Лукин.
Продюсер сериала Анна Александрова убеждена, что тема подростковых проблем сейчас актуальна как никогда. Она считает, что юноши и девушки в этом возрасте «чувствуют на максималках». По ее мнению, посмотревшие сериал подростки смогут задуматься о том, что их волнует, и найти ответы не интересующие их вопросы.
Ранее завершились съемки сериала « Фишер» с Янковским и Бортич о самом страшном серийном убийце в СССР.