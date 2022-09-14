Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
33 минуты назад

Завершились съемки подросткового сериала "Лэйт Найт Скул"

Газета.Ru

В Москве завершились съемки сериала «Лэйт Найт Скул» о проблемах подростков. В главных ролях сыграли Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Сергей Бондарчук, Анна Александрова, Павел Табаков и другие актеры.

Завершились съемки подросткового сериала "Лэйт Найт Скул"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Про молодежь в фильмах очень часто мы видим штампы, например, как мы разговариваем, а этот проект – и актуальный, и хорошо написанный, поэтому я предчувствую, что это будет крутой проект»,

— подчеркнул Лукин.

Продюсер сериала Анна Александрова убеждена, что тема подростковых проблем сейчас актуальна как никогда. Она считает, что юноши и девушки в этом возрасте «чувствуют на максималках». По ее мнению, посмотревшие сериал подростки смогут задуматься о том, что их волнует, и найти ответы не интересующие их вопросы.

Ранее завершились съемки сериала « Фишер» с Янковским и Бортич о самом страшном серийном убийце в СССР.

Фильмы,Анна Александрова,Алексей Лукин,Артем Ткаченко,Мария Миронова,Сергей Бондарчук,Павел Табаков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители