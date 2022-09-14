Фильм Романа Полански "Дворец" с Петровым выйдет в кино зимой

Фильм Романа Полански "Дворец" с участием актера Александра Петрова появится в российском прокате грядущей зимой, заявила генеральный директор кинопрокатной компании "Про:взгляд" Татьяна Долженко в разговоре с РИА "Новости".
"Не можем скрыть гордости касательно фильма "The Palace" великого Романа Полански, дьявольски ироничной комедии в духе "Резни" или скажем "Отеля "Гранд-Будапешт", - подчеркнула Долженко.
Действия фильма происходят в шикарном отеле в швейцарских Альпах. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются неожиданным образом в канун нового тысячелетия.
Помимо Петрова в фильме снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жуакин де Алмейда и Фортунато Черлино.