Идрис Эльба схлестнулся с львом-людоедом в новом боевике

В сети вышел «Зверь» — боевик Бальтасара Кормакура о поединке героя Идриса Эльбы с обезумевшим львом. В этом фильме режиссер «Эвереста» вновь вернулся к теме столкновения человека с природой, но подошел к ней с несколько иной стороны и иными изобразительными средствами. О том, каким получился этот адреналиновый аттракцион, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Доктор Нэйт Дэниелс (Идрис Эльба) приезжает с дочерьми Мередит (Ияна Хэлли) и Норой (Леа Джеффрис) погостить у друга в Южной Африке. Друг, которого дети зовут дядя Мартин, работает в национальном парке и утверждает, что перебоев с сотовой связью бояться не стоит. С Нэйтом у Мартина действительно давняя дружба, так что, когда дети засыпают, мужчины напиваются, вспоминая былое. Например, маму Норы и Мер, которую Нэйт бросил незадолго до того, как она заболела и умерла от рака, — неудивительно, то есть, что отношения с дочками у доктора сложные. Несмотря на похмелье, поутру вся компания отправляется на экскурсию, которая быстро начинает идти не по плану. Приехав в маленькую деревню аборигенов, Мартин обнаруживает, что все жители и домашний скот растерзаны. Быстро выясняется, что поблизости рыщет разъяренный лев, прайд которого накануне перестреляли браконьеры. Нэйту и детям приходится на время отодвинуть семейные дрязги, чтобы попытаться выжить.

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Когда слышишь словосочетание «экологическое кино», в душе неизбежно селится тоска. Кажется, что после вступительных титров нас ждет пара часов усыпляющей болтовни про глобальное потепление, загрязнение океанов, вырубку лесов и убийство зверей. Никому в голову не придет спорить с тем, что все это важные вещи, но, боже мой, разве должны они быть такими скучными? В последнее время развлекательный кинематограф посильными средствами пытается эту ситуацию изменить. Смотреть на окровавленные туши не слишком приятно и увлекательно, но вот если с торговцами людьми сражается Меган Фокс при поддержке целого львиного прайда — совсем другое дело. Куда более удачный пример, чем «Львица» с Фокс, это, конечно, франшиза про планету обезьян, каждый из фильмов которой становился прокатным хитом. Впрочем, там и проблематика была куда более широкой, и бюджет — побольше.

Исландский режиссер Бальтасар Кормакур — постановщик, далеко не чужой дикой природе. Он не просто живет в одной из самых диковинных стран на Земле, но и снял «Эверест» — триллер про людей, которые не постоят за ценой, чтобы покорить неприступную гору. «Эверест» стал самым большим кассовым успехом Кормакура — и дело здесь не только в том, что он заставил заслуженных артистов уровня Джейка Джилленхола по-настоящему лазать по горам.

У исландца есть особое чувство пространства, искренняя любовь к живой и неживой природе, умение видеть скрытые в ней конфликты и резко обострять их на экране

Его новая работа, впрочем, вышла значительно проще. Сюжет «Зверя» при желании укладывается в краткое «Идрис Эльба против льва». Это классический high concept — как недавний «Топ Ган» про Тома Круза в роли летчика-аса. Соответственно, от этой картины не стоит ожидать слишком многого, здесь нет никаких особенных откровений. И если ожидания не будут завышены, «Зверь» вполне способен подарить полтора вполне увлекательных часа. Это развлечение в духе телефильмов восьмидесятых, и такая скромность хронометража картину тоже украшает.

Идрис Эльба здесь работает в своем любимом формате интеллектуального экшн-героя — именно такое амплуа в свое время принесло ему популярность. Интрига в работе этого артиста заключается в относительном богатстве актерских навыков и эмоциональной пластичности. Он может быть и непобедимым ковбоем (как в недавнем «Тем больнее падать»), но даже в этом качестве умеет в одно мгновение становиться уязвимым. В «Звере» у него для такой внезапной хрупкости особенно много поводов. Это и чувство вины из-за смерти жены, и неуверенность в вопросах воспитания дочерей, и практически полное бессилие собственных мышц перед обезумевшим окровавленным львом. Всего этого вполне достаточно, чтобы превратить набор открыточных африканских видовых съемок (спасибо оскароносному оператору Филиппу Русло) во что-то вроде полноценной драмы, исход которой все-таки не угадывается на сто процентов до самого конца.

Собственно лев тоже заслуживает отдельного упоминания. Конечно, нарисованные звери, сражающиеся с живыми актерами, это проблема современного кино — даже отличная графика лишает зрителя чувства опасности. Однако в случае «Зверя» этично отрисованный хищник пугает не столько своим присутствием, сколько крайне ловко и изобретательно придуманными боевыми сценами. Преимущественно сражения происходят не в чистом поле, а с участием искусственных препятствий — вроде автомобиля, под которым Эльба прячется от львиных лап. «Зверь» крепко держит напряжение, давая чуть выдохнуть между эпизодами, чтобы в финале устроить, наконец, выход один на один — который, впрочем, оказывается драматичным, но наименее впечатляющим.

Построение драматургического каркаса, игры с саспенсом — безусловная победа Кормакура, который вообще строит свои фильмы по принципу энергичных рок-номеров. Дань отмороженным песням родной Исландии он отдал несколько лет назад в «Клятве», а теперь вернулся к адреналиновым хитам времен своих голливудских гастролей «Два ствола» и «Контрабанда». Разговоры Нэйта Дэниелса с дочерьми выполняют смысловую роль содержательных куплетов, бои со львом — запоминающиеся припевы, ну а в финале приходит время драматичного соло.

В финальных титрах вдруг понимаешь, что этот простой и прямолинейный фильм успел что-то прокричать и про вполне существенные вещи. О том, что природа саванны — экосистема, в которую следует вмешиваться поаккуратнее. Про то, что от людей здесь больше проблем, чем пользы. О том, что браконьеры — последние подонки, которых никогда не жалко. Но сказано обо всем этом так резво и бойко, что от пресловутого экологического месседжа в кои-то веки не сводит зубы, а совсем наоборот — остается прекрасное настроение.