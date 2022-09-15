Жестокость и неравенство: все грехи советского мультсериала «Ну, погоди!»

Не секрет, что у советской классики, мультсериала «Ну, погоди!» не так давно появился современный аналог — «Ну, погоди! Каникулы». Мы уже рассказывали, почему нынешним детям не сильно нравятся вечные разборки Зайца и Волка. Сейчас же сосредоточимся не обновлённых персонажах, а на том, каким на самом деле был культовый мультсериал.
В нашей подборке вы узнаете несколько жутких теорий и сможете взглянуть на историю свежим взглядом, без прикрас.
Даём последнее предупреждение: если вы пылаете к старому «Ну, погоди!» искренней и незатухающей любовью, сейчас самое время перейти в другую подборку, к примеру, ту, где зрители выбрали любимый советский мультфильм.
Два главных героя окружены городской местностью, домами отдыха, пляжами, метрополитеном, в общем, локаций в мультсериале действительно достаточно, некоторые ещё и вполне реальные. И что же помешало мультипликаторам нарисовать побольше женских персонажей, учитывая, что они не были в дефиците никогда? Ответ на вопрос мы вряд ли получим, но, думаем, в качестве компенсации этого Волка когда-то и вырядили в костюм Снегурочки. Ему, конечно, пошло, однако, женщиной он от этого не стал.
Отдельно заметим, что в новом «Ну, погоди!» создатели это допущение исправили в лучшую сторону, на первых рядах там появились девушки. Сразу несколько.
В мире «Тома и Джерри» всё просто и понятно — кот является защитником дома, в то время, как мышь выступает вредителем. Отсюда и все конфликты, не забываем об охотничьих инстинктах, которые, как показал долгий просмотр мультсериала, сильнее именно у Джерри, не у Тома.
А вот у «Ну, погоди!», где животные то антропоморфные, то нет, случается наложение реальностей. Если все животные находятся в одном мире, приспособились к нему, то с какой это стати Волка ещё не заперли в изолятор или куда похуже? И на каком основании герой продолжает с завидным упорством преследовать жертву? За развлекательностью шоу у советского зрителя попросту не осталось времени разбираться с этим вопросом.
И опять заметим — в новом «Ну, погоди!» акценты заметно смещаются. Там у Волка есть любовный интерес — Косуля. Конфликт героев начинается с неверно направленной стрелы от Зайца, и… заканчивается. Да, никаких вам головокружительных погонь с желанием укоротить уши героя. Каждый раз, когда Заяц появляется на экране, происходит короткое, несколько вредительское — в адрес Волка — взаимодействие, которому не суждено разгореться. Вот что значит живительная и умиротворяющая сила любви.
Буффонада, как жанр, подразумевает, что кто-то из героев вечно страдает. Кстати, количество травм у Волка стоит отдельного разбора и вы можете ждать его в ближайшем будущем. Понятное дело, что выходил мультсериал в так называемую эпоху застоя, зрителя следовало раскачивать и настраивать на позитив осторожно, неторопливо. Вот и получается, что Волк будто бы застрял в лимбе, без возможности оттуда выбраться. Он никогда не усвоит урок, никогда не поймёт, что Заяц — это не мясо, а полноправный член животного общества, его не гонять нужно, лучше почитать, уважать и помогать развивать таланты, коих у героя достаточно.
Сейчас это уже не модно — выходить сухим из воды. Необучаемый Волк — прошлое, он остаётся со зрителями в качестве ностальгического героя; услышав тему из мультсериала много кому невольно вспомнится желание вовремя включить телевизор или вовсе сбежать с гуляний во дворе, только бы насладиться тем, как Волк в очередной раз проваливает «гениальный» план по поимке травоядного, быстрого и спортивного персонажа.
Мы намеренно не перечисляем самый очевидный грех — советский Волк курил. И это убрали из нового появления мультсериала. Во-первых, никакой пропаганды табачных изделий. Во-вторых, Волк стал моложе. В-третьих, сигареты можно было и оставить, но тогда пришлось бы значительно повысить возрастной рейтинг. Будем честны — перезапускали (или просто запускали параллельно) «Ну, погоди!» с расчётом в первую очередь на современных детей, взрослые могут и одним глазком заглянуть в сюжетные перепетии.
Что там по теориям? Учтите, большого раздолья домыслов фанатов вы не увидите. Но мы поделимся парочкой.
Подобными явлениями зрители объясняют события большинства мультфильмов, герои которых антропоморфные животные. Никак не укладывается в головах, что подобные миры в состоянии появиться просто так, без чего-то зловещего. Собственно, теория и заключается в том, что после большого бабаха люди исчезли, зверям же пришлось выживать всем возможными способами — эволюционировать, если вам будет угодно.
Так-так-так, как думаете, могли ли у служителя закона оставаться совершенно дикие повадки? Если и могли, значит, увольнение Волка и его последующая жизнь сходятся между собой логически. В подтверждение теории выступают умения Волка — и стреляет, и плавает лихо, и по тросу готов карабкаться вверх и только вверх. К тому же, он мастер маскировки (но не для Зайца). При всех этих качествах был уволен. В запас или нет — остаётся лишь догадываться.
Подумайте только, он ведь мог гоняться за Зайцем потому что тот был представителем вражеской разведки. Сразу всё становится на места.
У каждого проекта найдутся свои оплошности. Время идёт, взгляды людей меняются, не говоря уже о том, какие изменение претерпевает сама анимация. И всё-таки поколение постарше никогда не разлюбит бесконечные погони Волка и Зайца. И тому есть несколько веских причин.
«Ну, заяц, ну, погоди!» — если после прочтения этой фразы у вас в голове автоматически начала играть мелодия, поздравляем, вы посмотрели достаточно эпизодов мультсериала. Между прочим, фраза «Ну, чумодан, погоди!», является импровизацией, оставленной на финальном монтаже. И про лучший подарочек никак нельзя забыть. Подобные выражения спокойно используются в будничной жизни, тем самым разбавляя заботы лёгкой улыбкой.
Погружение в советский быт происходило благодаря фону. Вот спортсмены устраивают забег, в котором принимает участие Волк, кто-то играет в шахматы на воздухе, животные ходят с авоськами или даже тазами и никого не стесняются. Это всё обычно и привычно, даже походы в ДК уже сейчас стали большой редкостью, а многие из них закрыли, переведя фокус внимания на торговые центры, кинотеатры или театры.
Волк — агрессор, любящий не заморачиваться по пустякам. Заяц — отличник и в некотором роде выскочка. Второстепенные персонажи никогда не подыгрывали неудачнику-антагонисту, периодически загоняя его в другие рамки, некоторые из которых буквальные — вспомните тот же эпизод на ферме, где Волк сыграл роль тюка с сеном.
И пусть разговаривали герои довольно мало, это не мешало постоянной комедии, удерживающей внимание зрителей. Ни секунды покоя, ни минуты затишья — за что отдельное спасибо звукорежиссёрам и всем, кто участвовал в музыкальном оформлении — «Ну, погоди!» с лёгкостью позволяет окунуться в сюжет, ведь серии между собой не связаны и начинать просмотр можно откуда душа пожелает.
Какие бы эмоции не вызывал у вас советский культовый мультсериал, его значимость не получится приуменьшить, а вот преумножить — почему бы и нет?
Волк и Заяц удачно расположились на местах — Заяц на старте, его вечный преследователь на пару шагов позади. И сколько раз не крикни «Вперёд!», первое место всегда останется лишь у одного из героев.
Помните, если вас продолжают навязчиво уговаривать, что советский продукт потерял свою актуальность и любить его едва ли не вредно — улыбайтесь, кивайте, и не упускайте шанса чуть позже пересмотреть серию-другую. В компании понимающего человека.