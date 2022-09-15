Жестокость и неравенство: все грехи советского мультсериала «Ну, погоди!»

Не секрет, что у советской классики, мультсериала «Ну, погоди!» не так давно появился современный аналог — «Ну, погоди! Каникулы». Мы уже рассказывали, почему нынешним детям не сильно нравятся вечные разборки Зайца и Волка. Сейчас же сосредоточимся не обновлённых персонажах, а на том, каким на самом деле был культовый мультсериал.

Фото: tlum.ru tlum.ru

В нашей подборке вы узнаете несколько жутких теорий и сможете взглянуть на историю свежим взглядом, без прикрас.

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Даём последнее предупреждение: если вы пылаете к старому «Ну, погоди!» искренней и незатухающей любовью, сейчас самое время перейти в другую подборку, к примеру, ту, где зрители выбрали любимый советский мультфильм.

№ 1: Гендерное неравенство

Два главных героя окружены городской местностью, домами отдыха, пляжами, метрополитеном, в общем, локаций в мультсериале действительно достаточно, некоторые ещё и вполне реальные. И что же помешало мультипликаторам нарисовать побольше женских персонажей, учитывая, что они не были в дефиците никогда? Ответ на вопрос мы вряд ли получим, но, думаем, в качестве компенсации этого Волка когда-то и вырядили в костюм Снегурочки. Ему, конечно, пошло, однако, женщиной он от этого не стал.

Отдельно заметим, что в новом «Ну, погоди!» создатели это допущение исправили в лучшую сторону, на первых рядах там появились девушки. Сразу несколько.

№ 2: Жестокость

В мире «Тома и Джерри» всё просто и понятно — кот является защитником дома, в то время, как мышь выступает вредителем. Отсюда и все конфликты, не забываем об охотничьих инстинктах, которые, как показал долгий просмотр мультсериала, сильнее именно у Джерри, не у Тома.

А вот у «Ну, погоди!», где животные то антропоморфные, то нет, случается наложение реальностей. Если все животные находятся в одном мире, приспособились к нему, то с какой это стати Волка ещё не заперли в изолятор или куда похуже? И на каком основании герой продолжает с завидным упорством преследовать жертву? За развлекательностью шоу у советского зрителя попросту не осталось времени разбираться с этим вопросом.

И опять заметим — в новом «Ну, погоди!» акценты заметно смещаются. Там у Волка есть любовный интерес — Косуля. Конфликт героев начинается с неверно направленной стрелы от Зайца, и… заканчивается. Да, никаких вам головокружительных погонь с желанием укоротить уши героя. Каждый раз, когда Заяц появляется на экране, происходит короткое, несколько вредительское — в адрес Волка — взаимодействие, которому не суждено разгореться. Вот что значит живительная и умиротворяющая сила любви.

№ 3: Отсутствие обучающего элемента

Буффонада, как жанр, подразумевает, что кто-то из героев вечно страдает. Кстати, количество травм у Волка стоит отдельного разбора и вы можете ждать его в ближайшем будущем. Понятное дело, что выходил мультсериал в так называемую эпоху застоя, зрителя следовало раскачивать и настраивать на позитив осторожно, неторопливо. Вот и получается, что Волк будто бы застрял в лимбе, без возможности оттуда выбраться. Он никогда не усвоит урок, никогда не поймёт, что Заяц — это не мясо, а полноправный член животного общества, его не гонять нужно, лучше почитать, уважать и помогать развивать таланты, коих у героя достаточно.

Сейчас это уже не модно — выходить сухим из воды. Необучаемый Волк — прошлое, он остаётся со зрителями в качестве ностальгического героя; услышав тему из мультсериала много кому невольно вспомнится желание вовремя включить телевизор или вовсе сбежать с гуляний во дворе, только бы насладиться тем, как Волк в очередной раз проваливает «гениальный» план по поимке травоядного, быстрого и спортивного персонажа.

Мы намеренно не перечисляем самый очевидный грех — советский Волк курил. И это убрали из нового появления мультсериала. Во-первых, никакой пропаганды табачных изделий. Во-вторых, Волк стал моложе. В-третьих, сигареты можно было и оставить, но тогда пришлось бы значительно повысить возрастной рейтинг. Будем честны — перезапускали (или просто запускали параллельно) «Ну, погоди!» с расчётом в первую очередь на современных детей, взрослые могут и одним глазком заглянуть в сюжетные перепетии.

Что там по теориям? Учтите, большого раздолья домыслов фанатов вы не увидите. Но мы поделимся парочкой.

№ 1: Случилась катастрофа

Подобными явлениями зрители объясняют события большинства мультфильмов, герои которых антропоморфные животные. Никак не укладывается в головах, что подобные миры в состоянии появиться просто так, без чего-то зловещего. Собственно, теория и заключается в том, что после большого бабаха люди исчезли, зверям же пришлось выживать всем возможными способами — эволюционировать, если вам будет угодно.

№ 2: Волк — бывший представитель спецслужб

Так-так-так, как думаете, могли ли у служителя закона оставаться совершенно дикие повадки? Если и могли, значит, увольнение Волка и его последующая жизнь сходятся между собой логически. В подтверждение теории выступают умения Волка — и стреляет, и плавает лихо, и по тросу готов карабкаться вверх и только вверх. К тому же, он мастер маскировки (но не для Зайца). При всех этих качествах был уволен. В запас или нет — остаётся лишь догадываться.

Подумайте только, он ведь мог гоняться за Зайцем потому что тот был представителем вражеской разведки. Сразу всё становится на места.

У каждого проекта найдутся свои оплошности. Время идёт, взгляды людей меняются, не говоря уже о том, какие изменение претерпевает сама анимация. И всё-таки поколение постарше никогда не разлюбит бесконечные погони Волка и Зайца. И тому есть несколько веских причин.

№ 1: Легендарные цитаты

«Ну, заяц, ну, погоди!» — если после прочтения этой фразы у вас в голове автоматически начала играть мелодия, поздравляем, вы посмотрели достаточно эпизодов мультсериала. Между прочим, фраза «Ну, чумодан, погоди!», является импровизацией, оставленной на финальном монтаже. И про лучший подарочек никак нельзя забыть. Подобные выражения спокойно используются в будничной жизни, тем самым разбавляя заботы лёгкой улыбкой.

№ 2: Как было раньше

Погружение в советский быт происходило благодаря фону. Вот спортсмены устраивают забег, в котором принимает участие Волк, кто-то играет в шахматы на воздухе, животные ходят с авоськами или даже тазами и никого не стесняются. Это всё обычно и привычно, даже походы в ДК уже сейчас стали большой редкостью, а многие из них закрыли, переведя фокус внимания на торговые центры, кинотеатры или театры.

№ 3: Харизма и чётко прослеживающиеся особенности поведения

Волк — агрессор, любящий не заморачиваться по пустякам. Заяц — отличник и в некотором роде выскочка. Второстепенные персонажи никогда не подыгрывали неудачнику-антагонисту, периодически загоняя его в другие рамки, некоторые из которых буквальные — вспомните тот же эпизод на ферме, где Волк сыграл роль тюка с сеном.

И пусть разговаривали герои довольно мало, это не мешало постоянной комедии, удерживающей внимание зрителей. Ни секунды покоя, ни минуты затишья — за что отдельное спасибо звукорежиссёрам и всем, кто участвовал в музыкальном оформлении — «Ну, погоди!» с лёгкостью позволяет окунуться в сюжет, ведь серии между собой не связаны и начинать просмотр можно откуда душа пожелает.

Какие бы эмоции не вызывал у вас советский культовый мультсериал, его значимость не получится приуменьшить, а вот преумножить — почему бы и нет?

Волк и Заяц удачно расположились на местах — Заяц на старте, его вечный преследователь на пару шагов позади. И сколько раз не крикни «Вперёд!», первое место всегда останется лишь у одного из героев.