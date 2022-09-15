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3 часа назад

Названа дата выхода фильма Романа Полански с Александром Петровым в России

Lenta.ru

Стала известна дата выхода фильма польско-французского режиссера Романа Полански под названием The Palace («Дворец»), роль в котором исполнил актер Александр Петров. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа дата выхода фильма Полански с Петровым в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко заявила о том, что премьера картины состоится зимой 2023 года. «Не можем скрыть гордости касательно фильма The Palace великого Романа Полански, дьявольски ироничной комедии в духе "Резни" или, скажем, "Отеля "Гранд-Будапешт"», — поделилась Долженко.

Новая работа Полански относится к жанру черной комедии. Действие в картине разворачивается в течение 24 часов в канун Нового года в отеле в Швейцарских Альпах, который является убежищем для «привилегированных слоев общества».

Вместе с Петровым в проекте снялись немецкий артист Оливер Масуччи («Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), французская актриса Фанни Ардан, звезда «Монти Пайтона» Джон Клиз, Микки Рурк и другие. По словам продюсера картины Луки Барбарески, бюджет составил 17 миллионов долларов. Трейлер ленты впервые был показан на Каннском фестивале в этом году.

Ранее суд США обнародовал новые материалы дела Полански об изнасиловании 13-летней девочки.

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