Рудова высказалась о новом сериале «Жизнь по вызову» с Прилучным

Актриса Наталья Рудова оценила новый сериал «Жизнь по вызову», режиссером которого стал Сарик Андреасян. Главная роль в проекте досталась артисту Павлу Прилучному. Картина «Жизнь по вызову» расскажет историю девушек, которые попадают в элитное эскорт-агентство. Сериал переполнен сценами, в которых появляются девушки в обнаженном виде. Кроме этого, в сериале снялась Рудова. После участия в пикантных сценах она столкнулась с критикой со стороны поклонников. «Ну не могут у нас снять "Титаник", ну что теперь поделаешь», — написала она в соцсетях. Артистка призналась, что ей регулярно предлагают сыграть красивых «пустышек». Всему виной ее привлекательный внешний вид.