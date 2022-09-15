Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
2 часа назад

Рудова высказалась о новом сериале «Жизнь по вызову» с Прилучным

Слово и Дело

Актриса Наталья Рудова оценила новый сериал «Жизнь по вызову», режиссером которого стал Сарик Андреасян. Главная роль в проекте досталась артисту Павлу Прилучному. Картина «Жизнь по вызову» расскажет историю девушек, которые попадают в элитное эскорт-агентство. Сериал переполнен сценами, в которых появляются девушки в обнаженном виде. Кроме этого, в сериале снялась Рудова. После участия в пикантных сценах она столкнулась с критикой со стороны поклонников. «Ну не могут у нас снять "Титаник", ну что теперь поделаешь», — написала она в соцсетях. Артистка призналась, что ей регулярно предлагают сыграть красивых «пустышек». Всему виной ее привлекательный внешний вид.

Рудова высказалась о новом сериале «Жизнь по вызову» с Прилучным
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Фильмы,Титаник,Сарик Андреасян,Наталья Рудова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители