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1 час назад

5 фильмов с Томом Харди, от которых невозможно оторваться

Мира Маркина

Один из главных секс-символов Голливуда и претендент на роль нового Джеймса Бонда отмечает день рождения — 15 сентября Тому Харди исполняется 45 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал топ фильмов с участием актера, которые захочется пересмотреть и не один раз.

5 фильмов с Томом Харди, от которых невозможно оторваться
Фото: Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"Кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"

«Веном» (2018)

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В журналиста Эдди Брока вселяется существо-симбиот, которое наделяет его сверхчеловеческими способностями. Теперь им вместе придется разбираться, что не так с биоинженерной корпорацией «Фонд жизни» и ее генеральным директором, а заодно спасти мир от ее чудовищных экспериментов.

«Веном» стал самой кассовой картиной 2018 года, обогнав «Мстителей: Война бесконечности». Фильм собрал в прокате 856 млн долларов при бюджете в 100 млн. Кстати, в 2021 году вышел «Веном 2», однако картину оценили не так высоко, как первую часть.

Кадр из фильма "Веном"

«Легенда» (2015)

История близнецов Реджи и Ронни Крэй – культовых фигур преступного мира Великобритании в 60-х, на счету которых вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб с голливудскими звездами и влиятельными политиками в списке гостей. Криминальный триллер с двойной ролью Тома Харди, который после выхода в прокат разобрали на мемы и цитаты!

Кадр из фильма "Легенда"

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Приключенческий боевик Джорджа Миллера, который завоевал шесть «Оскаров». Это история о сумасшедшем бродяге, который присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре. Они сбежали из Цитадели, украв у тирана Несмертного Джо кое-что очень ценное. Теперь разъяренный диктатор бросает все свои силы в погоню за мятежниками, ступая на тропу войны.

«Самый пьяный округ в мире» (2012)

События разворачиваются на американском Юге во времена сухого закона и Великой Депрессии. В центре сюжета – три брата Джек, Форрест и Говард, которые занимаются запрещенным в то время бизнесом по продаже алкоголя. Любителям гангстерского кино особенно понравится девиз мафиози Флойда Бэннера из этого фильма: «Хорошо, я тебе верю, но вот мой револьвер нет». В главных ролях картины: Том Харди, Шайа ЛаБаф, Джессика Честейн и Джейсон Кларк.

«Воин» (2011)

Спортивная драма о семейных обидах с Джоэлом Эдгертоном и Томом Харди в главных ролях. Это история молодого бойца Томми Конлона, который после возвращения с фронта начинает готовиться к участию в большом турнире по боям. Его тренером становится пьяница-отец, а оппонентом в решающем бою… родной брат!

Кадр из фильма "Воин"
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