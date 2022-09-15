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1 час назад

Джеймс Кэмерон заявил об актуальности фильмов в формате 3D

Lenta.ruиещё 3

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон заявил об актуальности фильмов в формате 3D. Об этом сообщает издание /Film.

Джеймс Кэмерон заявил об актуальности фильмов в формате 3D
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению кинематографиста, данный формат еще не изжил себя.

«Большинству людей кажется, что с 3D уже покончено. Но на самом деле это еще не конец. Его [формат] просто приняли. Сейчас, когда вы идете в кинотеатр на большой блокбастер, это вопрос вашего выбора. Я сравниваю это с цветом. Когда цветные фильмы только появились, это было целое событие. Люди ходили смотреть фильмы, потому что они были цветными. Я думаю, во времена "Аватара" люди ходили смотреть фильмы, потому что они были в 3D»,

— сказал Кэмерон.

Ранее режиссер сообщил о том, что приступил к съемкам четвертой части фильма «Аватар», премьера которой ожидается в декабре 2026 года. Он также продемонстрировал несколько 3D-сцен из нового фильма, действие которого будет разворачиваться на той же планете, на которой были показаны герои первой части проекта, однако в другой местности.

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