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1 час назад

Бекмамбетов снимет сериал и мультфильм про Ходжу Насреддина

Газета.Ru

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимает мультфильм и сериал о Ходже Насреддине, передает РИА "Новости". Премьера анимационного фильма запланирована на 2024 год.

Бекмамбетов снимет сериал и мультфильм про Ходжу Насреддина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Бекмамбетова, сценарий анимационного фильма про Ходжу Насреддина написан по пьесе, которую он создал вместе с Ильгизом Зайниевым, татарским сценаристом и режиссером кукольного театра. Об этом он рассказал на XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина шелкового пути".

Параллельно идет производство сериала о восточном фольклорном персонаже.

"Поскольку мы увидели, что у нас получается интересный, волшебный, добрый мир, то мы поняли, что расставаться с этими героями зритель не захочет, и мы не захотим... Мы решили, что мы сделаем сериал",

- признался режиссер, добавив, что сериал будет называться "1000 и одна ночь Ходжи Насреддина".

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