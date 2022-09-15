Бекмамбетов снимет сериал и мультфильм про Ходжу Насреддина

Режиссер Тимур Бекмамбетов снимает мультфильм и сериал о Ходже Насреддине, передает РИА "Новости". Премьера анимационного фильма запланирована на 2024 год.
По словам Бекмамбетова, сценарий анимационного фильма про Ходжу Насреддина написан по пьесе, которую он создал вместе с Ильгизом Зайниевым, татарским сценаристом и режиссером кукольного театра. Об этом он рассказал на XIV Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина шелкового пути".
Параллельно идет производство сериала о восточном фольклорном персонаже.
"Поскольку мы увидели, что у нас получается интересный, волшебный, добрый мир, то мы поняли, что расставаться с этими героями зритель не захочет, и мы не захотим... Мы решили, что мы сделаем сериал",
- признался режиссер, добавив, что сериал будет называться "1000 и одна ночь Ходжи Насреддина".