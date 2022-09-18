Любимые операторские приемы Тарантино: видео

У каждого известного режиссера есть свой неповторимый стиль, который позволяет с точностью определить автора фильма. Такие отличительные признаки, повторяющиеся из фильма в фильм, есть и у картин, снятых Квентином Тарантино.

Помимо знаменитых диалогов, драйвовой музыки и любимых актеров режиссер любит повторять операторские приемы.

Одни из них призваны сделать сфену динамичнее, другие — фокусируют внимание зрителя на важных аспектах в кадре.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее о четырех любимых операторских "фишках" Тарантино.