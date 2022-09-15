Советский мультфильм спустя 34 года стал мемом среди иностранцев благодаря хиту 20-летнего россиянина

Советский мультфильм «Остров сокровищ» 1988 года переживает новую волну популярности благодаря Ghostface Playa — малоизвестному российскому музыканту, который не так давно выпустил фонк-песню Why Not. Трек буквально взорвал Ютуб, а суммарное количество прослушиваний композиции уже исчисляется десятками миллионов — в том числе, благодаря мему с отрывком из «Острова сокровищ».

Своим появлением мем обязан Тиктоку. Все началось пару месяцев назад, когда пользователь Weirdyunus выложил короткий ролик, на котором герой мультфильма доктор Ливси предостерегает своего пациента от злоупотребления алкоголем: «Слово "ром" и слово "смерть" означает для вас одно и то же». Затем следует нарезка с уверенным шагом мультгероя и его друзей под песню Why Not. На данный момент видео уже посмотрели 10,5 млн раз.

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Раздухарившихся фанатов не остановить: теперь в Ютубе полно роликов с доктором Ливси, уверенно идущим под трек Ghostface Playa в самых разных антуражах: от школьной линейки до игр вроде Super Mario, S.T.A.L.K.E.R. или GTA. Есть даже часовая версия, которую посмотрели 1,2 миллионов раз. Самые упорные зрители могут найти 10-часовое шествие доктора с 550 тысячами просмотров.

Примечательно, что российские пользователи первыми обратили внимание на мемоемкость «Острова сокровищ». Еще два года назад в VK появилось сообщество «Мемы по "Острову сокровищ" на каждый день», которое читают более 100 тысяч человек.

Советский мультфильм «Остров сокровищ» по одноименному роману шотландского писателя Роберта Стивенсона снял режиссер Давид Черкасский. Мультик состоит из двух частей: первая — «Карта капитана Флинта» — вышла в 1986 году, вторая — «Сокровища капитана Флинта» — в 1988. Это один из самых популярных советских мульфильмов: он занимает 30-ю строчку в списке КиноПоиска с 8.3 балла.

Настоящее имя автора завирусившейся песни — Макар Фадеев. Музыканту 20 лет. Несмотря на внушительное количество просмотров под видео с треком Why Not, миллионами подписчиков он пока похвастаться не может. В Инстаграме* и VK его аудитория едва достигает 30 тысяч, зато на Ютубе у парня уже 100 тысяч поклонников и 60 миллионов просмотров.