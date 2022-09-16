8 фильмов о еде и кулинарном искусстве

Что посмотреть за ужином или включить на фоне во время готовки? Конечно, фильм о еде! Это отличный способ сделать обстановку уютнее и выбрать парочку идей для новых блюд. А чтобы вам не пришлось тратить время на поиски подходящей ленты, мы подготовили подборку фильмов о кулинарном мастерстве на любой вкус.

Фото: Кадр из фильма "Пряности и страсти" Кадр из фильма "Пряности и страсти"

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Жанр: драма, комедия Режиссер: Фатих Акин Год: 2009

Как смотреть: всей семьей, поедая гирос или сувлаки

Начнем с фильма немецкого режиссера Фатиха Акина. Главный герой — грек Зинос Казанзакис (Адам Боусдукс), который держит небольшой ресторанчик на окраине Гамбурга. В какой-то момент его жизнь превращается в кошмар: бизнес вот-вот разорится, любимая девушка уезжает в Китай, младший брат, отбывающий срок в тюрьме, пытается устроиться работать в ресторан Зиноса, чтобы проводить меньше времени в камере… Да еще и шеф-повар, который должен был сделать ресторан популярным, оказался не слишком приятным человеком. Но Зинос не собирается сдаваться — он готов на многое, чтобы сохранить свое дело.

Жанр: драма, комедия Режиссер: Даниэль Коэн Год: 2012

Как смотреть: с багетом и мягким сыром

Французы не только отлично готовят, но и снимают замечательные фильмы о кулинарном искусстве. «Шеф», несомненно, к ним относится. Это история о двух поварах — талантливом, но не слишком успешном Жаки Боно (Микаэль Юн) и гуру высокой кухни Александре Лагарде (Жан Рено). По счастливой случайности Лагард пробует блюда Боно и понимает: вот что может дать новую жизнь его ресторану. Повара начинают работать вместе, но это не слишком просто. Что они могут дать друг другу? Стоит ли им вообще творить на одной кухне?

Даже если сюжет вас не слишком заинтересует, а французский юмор не то чтобы близок, посмотрите фильм хотя бы ради расширения кулинарного кругозора. Создатели картины консультировались в вопросах подачи и приготовления блюд с известнейшими шефами Франции, а в качестве массовки привлекли настоящих поваров.

Жанр: драма, мелодрама Режиссер: Кристоффер Боэ Год: 2021

Как смотреть: с черным чаем — терпким, как скандинавский нуар

А это фильм для тех, кто устал от комедий и хочет чего-то посерьезнее. Датский режиссер Кристоффер Боэ рассказывает историю о трудном выборе между карьерой и отношениями. Шеф-повар Карстен (Николай Костер-Вальдау) открывает ресторан в самом центре Копенгагена — фактически на деньги жены. Он мечтает получить звезду «Мишлен» и день и ночь работает ради этой цели. Его жена Мэгги (Катрин Розенталь) чувствует себя брошенной и в конце концов начинает изменять мужу. В самый важный момент звезда «Мишлен», кажется, вот-вот ускользнет от Карстена, а исправить ситуацию, как назло, может только любовник Мэгги. В общем, «Вкус жизни» — это классический любовный треугольник, семейная драма и высокая кухня в одном флаконе.

Жанр: мелодрама, комедия Режиссер: Дональд Питри Год: 2018

Как смотреть: с друзьями и под любимую пиццу

Канадская история в духе «Ромео и Джульетты», только с куда более счастливым финалом. Действие происходит в районе Маленькая Италия в Торонто, где находится самая популярная в городе пиццерия. Главные герои — Никки (Эмма Робертс) и Лео (Хейден Кристенсен), дети владельцев пиццерии. Они все время проводят вместе — до тех пор пока повзрослевшая Никки не уезжает учиться за границу. Вернувшись, она узнает, что ее отец и отец Лео поссорились, а совместный бизнес остался в прошлом. Несмотря на это, у Никки и Лео начинается роман. Как и некоторые другие фильмы Питри, «Маленькая Италия» — это легкий ромком, который приятно посмотреть, но от которого не ждешь слишком многого.

Жанр: драма, мелодрама Режиссер: Лассе Халльстрем Год: 2000

Как смотреть: в уютном кресле с чашкой горячего шоколада

Совершенно очаровательный фильм с Джонни Деппом и Жюльет Бинош. Главная героиня, Виенн, готовит самый вкусный шоколад на свете. Переехав в небольшой французский городок, она открывает свой магазинчик и быстро обзаводится постоянными клиентами. Местные жители любят Виенн не только за шоколад: она всегда может дать дельный совет, подбодрить или утешить. Жизнь городка меняется — как и жизнь самой Виенн, когда девушка влюбляется в моряка по имени Ру.

Жанр: триллер, драма Режиссер: Фил Барантини Год: 2020

Как смотреть: с кофе (или чем-то покрепче)

Еще один фильм, в котором все идет не по плану, — что-то вроде «Душевной кухни», только главный герой не неудачливый владелец ресторана, а вспыльчивый шеф-повар. В канун Сочельника Энди Джонс (Стивен Грэм) пытается успеть все и сразу: разобраться с санинспектором, поговорить с женой, исправить собственные ошибки и просто поработать. Но о спокойной работе можно и не мечтать: в зале сидит известный ресторанный критик, а еще бывший партнер Джонса, который хочет поговорить о долгах.

Хотя фильмы о кулинарном искусстве обычно легкие и ненапряжные, «Точка кипения» — это производственный триллер, снятый по всем законам жанра. До последнего момента непонятно, справится ли команда ресторана со всеми навалившимися задачами. Смеяться над ее неудачами не слишком хочется — фильм держит в напряжении не хуже, чем картины Хичкока.

Жанр: драма, мелодрама, комедия Режиссер: Лассе Халльстрем Год: 2014

Как смотреть: попивая глинтвейн или кофе с пряностями

Фильм от режиссера «Шоколада» и «Хатико», в котором комическое замечательно уравновешивает серьезные и даже трагические моменты. Действие происходит во французском городке, где мадам Мэллори (Хелен Миррен) владеет элитным рестораном, отмеченным звездой «Мишлен». Однажды здание напротив решает выкупить семья из Индии: они хотят открыть здесь заведение с национальной кухней. Мадам Мэллори это не нравится, и между двумя ресторанами — темпераментами, традициями и культурами — разгорается конфликт.

Жанр: драма, комедия Режиссер: Им Сун-не Год: 2018

Как смотреть: с фруктовой тарелкой или легким салатом