Вышел трейлер фильма «Телефон мистера Харригана»

Фильм снят по одноименной повести Стивена Кинга. В кинокартине будет рассказана история парня по имени Крэйг.

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У него был престарелый друг-миллиардер мистер Харриган. Когда он умирает, Крэйг кладёт в гроб iPhone, который ранее подарил Харригану.

Вскоре после смерти мальчик узнаёт, что может общаться с усопшим через телефон.

Главные роли в кинокартине исполнили Джейден Мартелл из «Достать ножи» и Дональд Сазерленд из «Голодных игр».

Сценаристом и режиссёром стал Джон Ли Хэнкок, известный по работе в «Невидимой стороне».