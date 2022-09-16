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45 минут назад

«Сказку» Стивена Кинга экранизирует режиссер Пол Гринграсс

runews24.ruиещё 2

Пол Гринграсс собирается экранизировать роман Стивена Кинга «Сказка». Он намерен спродюсировать и адаптировать первоисточник для кинокартины.

«Сказку» Стивена Кинга экранизирует режиссер Пол Гринграсс
Фото: runews24.rurunews24.ru

Ещё одним продюсером в проекте станет Грегори Гудман («8 миля»). Режиссёр Пол Гринграсс известен по работе над фильмом «Превосходство Борна».

Гринграсс отметил, что «Сказка» Стивена Кинга – это гениальное произведение. В классической приключенческой истории содержится «тревожащая современная аллегория», передаёт слова режиссёра издание Deadline.

Сам Стивен Кинг является поклонником Пола Гринграсса. Он уверен в том, что режиссёр сможет сделать экранизацию идеально.

В романе «Сказка» рассказывается история 17-летнего парня. Он получает в наследство кассету, с помощью которой можно открыть портал в другой мир.

Когда он оказывается там, то сталкивается с реальностью, где идёт война между добром и злом.

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