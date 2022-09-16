«Сказку» Стивена Кинга экранизирует режиссер Пол Гринграсс

Пол Гринграсс собирается экранизировать роман Стивена Кинга «Сказка». Он намерен спродюсировать и адаптировать первоисточник для кинокартины.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Ещё одним продюсером в проекте станет Грегори Гудман («8 миля»). Режиссёр Пол Гринграсс известен по работе над фильмом «Превосходство Борна».

Гринграсс отметил, что «Сказка» Стивена Кинга – это гениальное произведение. В классической приключенческой истории содержится «тревожащая современная аллегория», передаёт слова режиссёра издание Deadline.

Сам Стивен Кинг является поклонником Пола Гринграсса. Он уверен в том, что режиссёр сможет сделать экранизацию идеально.

В романе «Сказка» рассказывается история 17-летнего парня. Он получает в наследство кассету, с помощью которой можно открыть портал в другой мир.