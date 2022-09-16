«Сказку» Стивена Кинга экранизирует режиссер Пол Гринграсс

Пол Гринграсс собирается экранизировать роман Стивена Кинга «Сказка». Он намерен спродюсировать и адаптировать первоисточник для кинокартины.
Ещё одним продюсером в проекте станет Грегори Гудман («8 миля»). Режиссёр Пол Гринграсс известен по работе над фильмом «Превосходство Борна».
Гринграсс отметил, что «Сказка» Стивена Кинга – это гениальное произведение. В классической приключенческой истории содержится «тревожащая современная аллегория», передаёт слова режиссёра издание Deadline.
Сам Стивен Кинг является поклонником Пола Гринграсса. Он уверен в том, что режиссёр сможет сделать экранизацию идеально.
В романе «Сказка» рассказывается история 17-летнего парня. Он получает в наследство кассету, с помощью которой можно открыть портал в другой мир.
Когда он оказывается там, то сталкивается с реальностью, где идёт война между добром и злом.