Новый фильм по «Звёздным войнам» лишился даты выхода

По информации издания Variety, Disney обновила график своих будущих релизов и убрала из него новый фильм по «Звёздным войнам» с подзаголовком «Эскадрилья: «Изгой».
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Режиссёром картины числится постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. О проблемах со съёмками фильма говорили ещё в 2021 году. Якобы у Disney возникли проблемы с Дженкинс, хотя ей самой проект был очень интересен. Когда теперь выйдет «Эскадрилья: «Изгой», неизвестно.
Обновлённый график релизов проектов Disney:
- «Желание» — выйдет 22 ноября 2023 года
- «Элио» — выйдет 1 марта 2024 года
- «Белоснежка» — выйдет 22 марта 2024 года
- «Головоломка 2» — выйдет 13 июня 2024 года
- «Король Лев: Муфаса» — выйдет 5 июля 2024 года
- Безымянный фильм Marvel Studios — перенесён на 6 сентября 2024 года с 16 февраля 2024 года. Предполагают, что это третий «Дэдпул»
- «Особняк с привидениями» — перенесён на 11 августа 2023 года с 10 марта 2023 года
- «Следующий гол — победный» — выйдет 21 апреля 2023 года
Сама Дженкинс изданию Variety ситуацию никак не прокомментировала.