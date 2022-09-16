Новый фильм по «Звёздным войнам» лишился даты выхода

По информации издания Variety, Disney обновила график своих будущих релизов и убрала из него новый фильм по «Звёздным войнам» с подзаголовком «Эскадрилья: «Изгой» .

Режиссёром картины числится постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. О проблемах со съёмками фильма говорили ещё в 2021 году. Якобы у Disney возникли проблемы с Дженкинс, хотя ей самой проект был очень интересен. Когда теперь выйдет «Эскадрилья: «Изгой», неизвестно.