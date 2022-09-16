Сиквел детектива «Достать ножи» очень понравился критикам

До выхода сиквела детективного фильма «Достать ножи» ещё далеко, однако критики уже посмотрели ленту и оценили её. Судя по отзывам, картина получилась хорошей.
На сайте Rotten Tomatoes у ленты 86% свежести на основе 43 рецензий, что можно назвать довольно высоким результатом, а на Metacritic картина собрала 81 балл из 100 на основе 20 рецензий от критиков.
Многие критики сошлись во мнении, что особой похвалы заслуживает режиссёр Райан Джонсон. Критик из изданию The Playlist отметил, что Джонсон проявляет настоящее мастерство.
В «Достать ножи» режиссёр демонстрирует абсолютное мастерство в своём жанре и своём деле. Это настоящее, чистое удовольствие.
В «Достать ножи» режиссёр демонстрирует абсолютное мастерство в своём жанре и своём деле. Это настоящее, чистое удовольствие.
Автор рецензии изданию Uproxx подчеркнул, что в этом фильме есть редкое явление — его хочется смотреть как можно дольше и не останавливаться.
«Достать ножи» — это отличный фильм для просмотра. Это редкий фильм, который должен идти дольше. Я бы с удовольствием провёл больше времени с этими персонажами, которых играют актёры, которые, несомненно, сами счастливы от этого.
По мнению критика из газеты New York Post, у фильма ощущается высокий бюджет как минимум на декорациях и локациях, но картина не чувствуется по-настоящему масштабной.
Джонсон по-прежнему снимает детективы лучше, чем ужасные адаптации Агаты Кристи Кеннета Браны, которыми он продолжает мучить аудиторию. Тем не менее, несмотря на юмор и более внушительный бюджет — взрывы, экзотический регион, массивные декорации — «Достать ножи» не выглядит масштабно.
Премьера детектива состоится на Netflix 23 декабря. В настоящее время стриминговый сервис в России недоступен.