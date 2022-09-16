Боевик «Дневная смена» вышел в лидеры по просмотрам

Позади остались даже хваленые «Песочный человек» и «Очень странные дела».
Вампирский боевик «Дневная смена» с Джейми Фоксом, Дэйвом Франко и Снупом Доггом набрал почти миллионов просмотров на стримингах за последний месяц, что вывело его в лидеры рейтинга.
Позади остались даже популярные проекты «Песочный человек» и «Очень странные дела», у которых порядка 946 и 919 тысяч просмотров соответственно.
Более восьмисот тысяч просмотров на стримингах набрали картины «Я никогда не…» и «Морская полиция: Спецотдел».
Также в ТОП-10 самых просматриваемых попали «Лок и ключ», «Анатомия страсти», «Блуи», Untold и «Виргин Ривер».