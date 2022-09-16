Боевик «Дневная смена» вышел в лидеры по просмотрам

Позади остались даже хваленые «Песочный человек» и «Очень странные дела».

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Вампирский боевик «Дневная смена» с Джейми Фоксом, Дэйвом Франко и Снупом Доггом набрал почти миллионов просмотров на стримингах за последний месяц, что вывело его в лидеры рейтинга.

Позади остались даже популярные проекты «Песочный человек» и «Очень странные дела», у которых порядка 946 и 919 тысяч просмотров соответственно.

Более восьмисот тысяч просмотров на стримингах набрали картины «Я никогда не…» и «Морская полиция: Спецотдел».