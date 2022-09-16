Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Вампирский боевик «Дневная смена» вышел в лидеры по просмотрам

Inc-News

Позади остались даже хваленые «Песочный человек» и «Очень странные дела».

Боевик «Дневная смена» вышел в лидеры по просмотрам
Фото: Inc-NewsInc-News

Вампирский боевик «Дневная смена» с Джейми Фоксом, Дэйвом Франко и Снупом Доггом набрал почти миллионов просмотров на стримингах за последний месяц, что вывело его в лидеры рейтинга.

Позади остались даже популярные проекты «Песочный человек» и «Очень странные дела», у которых порядка 946 и 919 тысяч просмотров соответственно.

Более восьмисот тысяч просмотров на стримингах набрали картины «Я никогда не…» и «Морская полиция: Спецотдел».

Также в ТОП-10 самых просматриваемых попали «Лок и ключ», «Анатомия страсти», «Блуи», Untold и «Виргин Ривер».

Фильмы,Песочный человек,Анатомия страсти,Дэйв Франко,Джейми Фокс,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители