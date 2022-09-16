Чем удивит новая экранизация по Стивену Кингу

На YouTube вышел трейлер триллера «Телефон мистера Харригана» — экранизации одноименной новеллы Стивена Кинга, вышедшей осенью 2020 года в сборнике «Будет кровь».
В центре сюжета хоррора оказывается подросток Крэйг, который заводит дружбу с престарелым миллиардером мистером Харриганом. Когда старик умирает, мальчик кладет ему в гроб телефон — и в скором времени получает сообщение с того света.
Картину поставил Джон Ли Хэнкок (он же написал сценарий фильма). Продюсером выступил Райан Мерфи, а созданием фильма занималась студия Blumhouse. Главные роли в «Телефоне мистера Харригана» исполнили Дональд Сазерленд и Джейден Мартелл.
Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 5 октября!