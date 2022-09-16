Джеймс Кэмерон — о том, почему 3D провалилось

Я знаю, почему все это провалилось, потому что они пытались поймать волну популярности 3D. Они хотели заработать на этом буме. Итак, они сделали 3D для дома, но они сделали это с очками, которые нужно было подзаряжать. А в это время уже были большие телевизоры с плоским экраном без очков, и выглядели они неплохо.