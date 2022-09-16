Что будет с "Короной" после смерти Елизаветы II и куда пропала Кэмерон Диас

Самые значимые фильмы Жан-Люка Годара, любимые сериалы россиян и судьба проекта о жизни королевской семьи "Корона", - собрали самые интересные материалы "Рамблера" о кино за эту неделю.

Фото: Кадр из сериала "Корона" Кадр из сериала "Корона"

Кадр из сериала "В ее глазах"

Новые сезоны любимых сериалов выходят осенью не просто так: все потому, что сейчас особенно приятно прильнуть к экранам, наблюдая за яркими сюжетами. В социальных сетях россияне поделились своими любимыми шоу. Многие порекомендовали драматический сериал "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в 1988 году. Что еще смотрят российские зрители?

Кадр из фильма "На последнем дыхании"

На этой неделе, 13 сентября, в возрасте 91 года умер франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар. Он стоял у истоков французской новой волны кинематографа. Кинокритик Роман Григорьев назвал три фильма Годара, которые необходимо посмотреть для того, чтобы составить представление о творчестве режиссера.

В фильме «Бездна» Джеймс Кэмерон хотел сделать эпизод, когда у героя Эда Харриса, находящегося под водой, заканчивается кислород как можно более реалистичным. Для того, чтобы актер убедительнее смотрелся в кадре, режиссер попросил при подготовке сцены закачать в баллон не слишком много воздуха. Актеру об этом, разумеется, не сказали. Что произошло с Эдом Харрисом?

Кадр из сериала "Корона"