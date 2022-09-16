Что будет с "Короной" после смерти Елизаветы II и куда пропала Кэмерон Диас

Самые значимые фильмы Жан-Люка Годара, любимые сериалы россиян и судьба проекта о жизни королевской семьи "Корона", - собрали самые интересные материалы "Рамблера" о кино за эту неделю.
Новые сезоны любимых сериалов выходят осенью не просто так: все потому, что сейчас особенно приятно прильнуть к экранам, наблюдая за яркими сюжетами. В социальных сетях россияне поделились своими любимыми шоу. Многие порекомендовали драматический сериал "Нулевой пациент" о вспышке ВИЧ-инфекции в детской больнице Элисты в 1988 году. Что еще смотрят российские зрители?
На этой неделе, 13 сентября, в возрасте 91 года умер франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар. Он стоял у истоков французской новой волны кинематографа. Кинокритик Роман Григорьев назвал три фильма Годара, которые необходимо посмотреть для того, чтобы составить представление о творчестве режиссера.
Звезда кинематографа Кэмерон Диас была одной из самых высокооплачиваемых актрис во всем мире. Ее кинодебютом стал фильм "Маска" с Джимом Керри, после чего у знаменитости было много крупных ролей: "Ангелы Чарли", "Банды Нью-Йорка", "Ванильное небо", "Отпуск по обмену" и многие другие. Однако в один момент актриса решила уйти из кино. Почему?
В фильме «Бездна» Джеймс Кэмерон хотел сделать эпизод, когда у героя Эда Харриса, находящегося под водой, заканчивается кислород как можно более реалистичным. Для того, чтобы актер убедительнее смотрелся в кадре, режиссер попросил при подготовке сцены закачать в баллон не слишком много воздуха. Актеру об этом, разумеется, не сказали. Что произошло с Эдом Харрисом?
Сериал "Корона" с первого сезона привлек внимание зрителей по всему миру. В основе сюжета правление английской королевы Елизаветы II, начиная с ее восхождения на престол. Как писали британские СМИ, сама королева смотрела в кругу семьи этот сериал и первый сезон ей даже понравился, однако уже ко второму монарх не была столь благосклонна, считая, что в нем совсем неверно показаны отношения ее супруга принца Филиппа с их старшим сыном Чарльзом. 8 сентября 2022 года королева Великобритании скончалась в возрасте 96 лет. Что теперь станет с сериалом?