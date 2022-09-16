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24 минуты назад

Съемки восьмой части "Миссия невыполнима" остановило стадо овец, ворвавшееся на площадку

Газета.Ru

Съемки восьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима" с подзаголовком "Смертельная расплата. Часть 2" приостановили из-за того, что на площадку в регионе Озерный край в Англии вторглись десятки овец, сообщает Fox News.

Съемки восьмой части "Миссия невыполнима" остановило стадо овец
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Отмечается, что исполнитель главной роли и продюсер картины Том Круз отошел в сторонку, чтобы полюбоваться происходящим и дать животным пройти. "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2" станет финалом шпионской франшизы, премьера картины назначена на 28 июня 2024 года. "Смертельная расплата. Часть 1" должна появиться на экранах годом ранее — 14 июля 2023-го.

Режиссером обеих лент выступает Кристофер Маккуорри, снимавший все фильмы серии начиная с пятого — "Племени изгоев". Помимо Круза в актерском составе также значатся Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби.

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