Съемки восьмой части "Миссия невыполнима" остановило стадо овец

Съемки восьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима" с подзаголовком "Смертельная расплата. Часть 2" приостановили из-за того, что на площадку в регионе Озерный край в Англии вторглись десятки овец, сообщает Fox News.
Отмечается, что исполнитель главной роли и продюсер картины Том Круз отошел в сторонку, чтобы полюбоваться происходящим и дать животным пройти. "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2" станет финалом шпионской франшизы, премьера картины назначена на 28 июня 2024 года. "Смертельная расплата. Часть 1" должна появиться на экранах годом ранее — 14 июля 2023-го.
Режиссером обеих лент выступает Кристофер Маккуорри, снимавший все фильмы серии начиная с пятого — "Племени изгоев". Помимо Круза в актерском составе также значатся Винг Рэймс, Генри Черни, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон и Ванесса Кирби.