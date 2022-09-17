Фильм "Константин: Повелитель тьмы" получит продолжение

Фильм «Константин: Повелитель тьмы», премьера которого состоялась в 2005 году получит продолжение. Информацией об этом поделилось издание Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы" Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"

О планах сделать сиквел знаменитой картины, главную роль в которой сыграл Киану Ривз», объявила студия Warner Bros.

Режиссерское кресло вновь займет Фрэнсис Лоуренс, создатель оригинальной картины, за сценарий отвечает Акива Голдсман.