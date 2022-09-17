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5 часов назад

Студия Warner Bros. анонсировала сиквел фильма "Константин: Повелитель тьмы"

Мария Кимакович

Фильм «Константин: Повелитель тьмы», премьера которого состоялась в 2005 году получит продолжение. Информацией об этом поделилось издание Deadline.

Фильм "Константин: Повелитель тьмы" получит продолжение
Фото: Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"Кадр из фильма "Константин: Повелитель тьмы"

О планах сделать сиквел знаменитой картины, главную роль в которой сыграл Киану Ривз», объявила студия Warner Bros.

Режиссерское кресло вновь займет Фрэнсис Лоуренс, создатель оригинальной картины, за сценарий отвечает Акива Голдсман.

Детали сюжета нового фильма держатся в секрете, информации о том, когда команда приступит к съемкам, тоже пока нет.

Ранее стало известно, что Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Деймон снимутся в "14 друзьях Оушена".

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