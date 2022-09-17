Фильм "Константин: Повелитель тьмы" получит продолжение

Фильм «Константин: Повелитель тьмы», премьера которого состоялась в 2005 году получит продолжение. Информацией об этом поделилось издание Deadline.
О планах сделать сиквел знаменитой картины, главную роль в которой сыграл Киану Ривз», объявила студия Warner Bros.
Режиссерское кресло вновь займет Фрэнсис Лоуренс, создатель оригинальной картины, за сценарий отвечает Акива Голдсман.
Детали сюжета нового фильма держатся в секрете, информации о том, когда команда приступит к съемкам, тоже пока нет.
Ранее стало известно, что Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Деймон снимутся в "14 друзьях Оушена".