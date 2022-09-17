Вуди Аллен заявил, что планирует оставить кинематограф

Американский режиссер Вуди Аллен рассказал, что после завершения работы над следующим фильмом планирует оставить кинематограф и хочет заняться написанием романа.
"Не знаю, буду ли я писать еще мемуары, думаю, что нет, - отметил он в опубликованном в субботу интервью испанской газете La Vanguardia. - Мой следующий фильм станет 50-м, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться".
"Изначально моя идея состоит в том, чтобы не делать больше кино, а в том, чтобы сосредоточиться на написании этих рассказов, и сейчас я думаю скорее о романе, который стал бы моим первым романом", - поделился Аллен.
"Полагаю, что в нем (произведении - прим. ТАСС) будет много юмора, потому что мне это свойственно", - уточнил он.
86-летний Аллен, известный созданием таких лент, как "Энни Холл" (Annie Hall, 1977), "Матч Поинт" (Match Point, 2005), "Полночь в Париже" (Midnight in Paris, 2011), является одним из наиболее влиятельных режиссеров в Голливуде. За свою карьеру он был удостоен множества наград, включая четыре кинопремии "Оскар".