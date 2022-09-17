Что посмотреть онлайн дома

В новом выпуске рубрики #КиноЗдесь - отечественный сериал "Стая", документальный фильм про "Дом Дракона", мистический фильм "Там, где раки поют" и экранизация диснеевской классики от легендарного Роберта Земекиса.

Фото: Кадр из фильма "Пиноккио" Кадр из фильма "Пиноккио"

В "Доме, который построили Драконы" узнаём все любопытные подробности о создании спин-оффа "Игры престолов". В новом творении режиссёра "Форреста Гампа" погружаемся в волшебную сказку о деревянном мальчике. В экранизации романа Делии Оуэнс смотрим на мистическую историю в духе "Твин Пикс". В отечественном ремейке немецкой "Дикой республики" вместе с Агатой Муцениеце и Павлом Табаковым отправляемся в опасное горное путешествие.

Видео дня

"Дом, который построили Драконы" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 8.7

Время. 10 серий по 20 минут на каждую новую серию "Дома Дракона".

О сериале. Как создавался спин-офф "Игры престолов"? Откуда позаимствовали образ Кормильца Крабов? Как снимали рыцарские поединки? И правда ли, что настоящее произведение искусства - платье Рейниры - шили несколько недель? 20-30-минутные серии документального фильма в самых подробных деталях раскрывают историю создания новой сериальной легенды.

Что интересного. Как создавались легендарные драконы Таргариенов, сколько в них компьютерной графики? Как из-за ковидных ограничений пришлось превращать в многотысячную массовку толпу всего из 150 человек. Если вам интересен "Дом Дракона", история создания декораций, проработка персонажей - этот документальный сериал станет отличным и познавательным досугом между выходом понедельничных серий.

Кому не понравится. Если вас не интересует техническая сторона кинопроизводства, а также откровения по поводу того, как, в чём и насколько сильно съёмочная группа вложилась в этот проект.

"Пиноккио" (6+)

Режиссёр: Роберт Земекис

Рейтинг на "КиноПоиске": 5.2

Время: 105 минут.

О фильме. Мюзикл, фэнтези и приключенческая комедия о деревянной кукле, которая хотела стать настоящим мальчиком. На этот раз за новую экранизацию итальянской сказки про деревянного мальчика взялся легендарный Роберт Земекис, автор "Форреста Гампа", "Изгоя" и трилогии "Назад в будущее". Главной звездой фильмов Земекиса довольно часто становился актёр Том Хэнкс, и "Пиноккио" не исключение, здесь он играет Джеппетто, отца Пиноккио.

Что интересного. "Пиноккио" Роберта Земекиса станет отличным открытием для тех, кто соскучился по добрым сказкам из детства и волшебству. Фильм подойдёт как для семейного просмотра с детьми, так и для уютного индивидуального киносеанса.

Кому не понравится. Тем, кто не приемлет американскую версию истории про ожившего деревянного мальчика и его сердце давно и навеки принадлежит только нашему советскому "Буратино".

"Стая" (18+)

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.0

Время: 8 серий по 50 минут (1 сезон)

О сериале. Подростков-преступников отправляют на перевоспитание в горы. В первый же день происходит убийство. Не верящие в правосудие молодые люди берут в заложники свою сопровождающую - психолога-воспитателя Риту (Агата Муцениеце) и решают спрятаться в горах. На поиски пропавшей Риты отправляется её муж (Макар Запорожский), только он даже не подозревает, какие неожиданные открытия ему предстоит сделать о своей жене.

Что интересного. "Стая" - ремейк немецкого сериала "Дикая республика". Отечественная новинка порадует ярким актёрским составом, помимо Агаты Муцениеце ("Закрытая школа", "Крюк") и Макара Запорожского ("Мастер", "Метод 2") в сериале одну из главных ролей исполняет Павел Табаков ("Молодой человек", "Ампир V") и Александр Робак ("Однолюбы", "Эпидемия").

Кому не понравится. Тем, кто не любит приключенческие сериалы про трудных подростков в стилистике "Отбросов".

"Там, где раки поют" (16+)

Режиссёр: Оливия Ньюман

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 125 минут

О фильме. "Там далеко, где поют раки, болота поведали мне простую истину - загнанный зверь готов на всё ради спасения". Мистический триллер, основанный на книге биолога Делии Оуэнс, рассказывает о жизни так называемой "болотной девочки" по имени Кия. Она отшельница, годами сама по себе выживающая на окраине тихого провинциального Баркли-Коув. Когда в жизни девушки появляются два молодых юноши, для неё открывается новый мир. Вот только одного из парней чуть позже находят мёртвым, и теперь все местные жители (которые и так недолюбливают дикарку) обрушиваются на неё с обвинениями.

Что интересного. "Кто убил Лору Палмер?" - постоянно звучало в сериале "Твин Пикс". Подобно популярному телесериалу 90-х, "Там, где поют раки" вовлекает зрителя в увлекательное мистическое путешествие, эхом которого также отзывается вопрос: "ну, и кто же тут убийца?". Главную роль в проекте исполнила Дэйзи Эдгар-Джонс ("Нормальные люди"). Кстати, в первую очередь фильм побалует вас отменным визуалом и великолепными видами дикой Америки.