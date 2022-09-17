Названа дата премьеры фильма "Супер Майк: Последний танец"

Стала известна дата премьеры фильма "Супер Майк: Последний танец". Релиз фильма назначен на 10 февраля 2023 года, сообщает Deadline. Картина станет третьей частью франшизы, в которой главную роль играет Ченнинг Татум.
Изначально планировалось, что фильм выйдет сразу онлайн на стриминговом сервисе HBO Max. Но теперь ленту ожидает кинотеатральный прокат.
Продюсеры отметили, что премьера фильма "Супер Майк: Последний танец" будет предшествовать "Супербоулу", который состоится 12 февраля 2023 года. В новой части франшизы, помимо Татума, к своим ролям вернутся Сальма Хайек, Кэйтлин Джерард и Гэвин Спокс.
Сам Татум неоднократно признавался, что сюжет истории о непростой жизни стриптизеров частично основан на его личном опыте — до начала своей голливудской карьеры актер выступал в стриптиз-клубах.