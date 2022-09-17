Названа дата премьеры фильма "Супер Майк: Последний танец"

Стала известна дата премьеры фильма "Супер Майк: Последний танец". Релиз фильма назначен на 10 февраля 2023 года, сообщает Deadline. Картина станет третьей частью франшизы, в которой главную роль играет Ченнинг Татум.

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Изначально планировалось, что фильм выйдет сразу онлайн на стриминговом сервисе HBO Max. Но теперь ленту ожидает кинотеатральный прокат.

Продюсеры отметили, что премьера фильма "Супер Майк: Последний танец" будет предшествовать "Супербоулу", который состоится 12 февраля 2023 года. В новой части франшизы, помимо Татума, к своим ролям вернутся Сальма Хайек, Кэйтлин Джерард и Гэвин Спокс.