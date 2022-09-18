Вокруг съемок «Форсажа-10» разгорелся скандал

«Форсаж-10», который должен был выйти на экраны только в мае 2023 года, уже оказался в центре скандала, сообщается издание Чемпионат, ссылаясь на публикацию NY Daily News.

Сначала съемок произошла ссора между режиссером-постановщиком картины Джастином Лином и исполнителем одной из главных ролей Вином Дизелем. Постановщик постоянно был недоволен актером, который регулярно опаздывал на съемочную площадку и не учил текст. И даже, невзирая на внушительный гонорар, размер которого составлял около 20 миллионов долларов, Лин предпочел отказаться от работы в картине.

После его ухода, ему на смену пришел Луи Летерье, который известен работой в таки фильмах, как «Перевозчик», «Невероятный Халк».