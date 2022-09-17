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2 часа назад

Гайдай снял камень из «Кавказкой пленницы» еще в одном фильме

Слово и Дело

Режиссер Леонид Гайдай использовал знаменитое место с камнем из «Кавказкой пленницы» еще в одном своем фильме.

Гайдай снял камень из «Кавказкой пленницы» еще в одном фильме
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Гайдай снял танец Натальи Варлей на камне в кинокартине «Кавказская пленница». Многим фанатам фильма запомнился этот момент, как и самому режиссеру. Место оказалось для него запоминающимся, поэтому он решил использовать его в работе «Спортлото-82».

Кинолента вышла на экраны спустя 15 лет после фильма с Варлей и сразу же возымела успех у зрителей. Герои в одном из фрагментов ходят по тропам в горах, где находится тот самый камень, о чем сообщает kp.ru.

Фильмы,Наталья Варлей,Леонид Гайдай,
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