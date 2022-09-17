Гайдай снял камень из «Кавказкой пленницы» еще в одном фильме

Режиссер Леонид Гайдай использовал знаменитое место с камнем из «Кавказкой пленницы» еще в одном своем фильме.

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Гайдай снял танец Натальи Варлей на камне в кинокартине «Кавказская пленница». Многим фанатам фильма запомнился этот момент, как и самому режиссеру. Место оказалось для него запоминающимся, поэтому он решил использовать его в работе «Спортлото-82».