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3 часа назад

5 фильмов с черным юмором, которые спасут от осенней хандры

Мира Маркина

Порой едкая сатира и высмеивание даже самых обыденных вещей помогает вырваться из рутины и убежать от суровых реалий. Для тех, кто не знает на каком фильме остановиться, «Рамблер» собрал топ картин с отборным черным юмором.

5 фильмов с черным юмором, которые спасут от осенней хандры
Фото: Кадр из фильма "Дэдпул"Кадр из фильма "Дэдпул"

«После прочтения сжечь» (2008)

Видео дня

Агента ЦРУ Оззи увольняют с поста начальника Балканского направления, и он берется за мемуары, содержащие в том числе и секретную информацию. И вдруг диск с этими данными был потерян в раздевалке спортивного клуба. Находка попадает в руки недалекого тренера Чеда и его подруги Линды — вместе они решают шантажировать бывшего агента, что приводит к грандиозной заварушке.

Кадр из фильма "После прочтения сжечь"

«Бесславные ублюдки» (2009)

Пародия на военные фильмы от Квентина Тарантино, который рассказывает о группе американских солдат-евреев, наводящих страх на нацистов. Они убивают захватчиков самым жестоким образом с целью мести, деморализации и устрашения немецкой армии. В главных ролях звездный актерский состав: Брэд Питт, Кристоф Вальц, Дайан Крюгер, Майкл Фассбендер и другие.

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

«Семь психопатов» (2012)

Непутевый писатель Марти потерял вдохновение и никак не может справиться с новым сценарием. Волей случая он оказывается втянутым в похищение собаки, затеянное его эксцентричными дружками. Выясняется, что украденное животное – любимый пес главного местного гангстера, которому ничего не стоит в два счета вычислить и уничтожить оболтусов.

Кадр из фильма "Семь психопатов"

«Реальные упыри» (2014)

Безумно смешная мокьюментари-комедия Тайки Вайтити, которая рассказывает о друзьях-вампирах, которые всего лишь пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в ночных клубах, губительный солнечный свет и другие неприятности.

Кадр из фильма "Реальные упыри"

«Дэдпул» (2016)

Безбашенный блокбастер о самом дерзком супергерое Marvel, который рассказывает о бывшем наемнике Уэйде Уилсоне, который приобретает невероятную силу, проворство и способность к исцелению после неудачного эксперимента. Правда, его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно… Все, чего он хочет, это держаться на плаву в социальной яме, но течение в ней слишком быстрое.

Кадр из фильма "Дэдпул"
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