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46 минут назад

Свадьба не приговор: лучшие комедии про развод

Катерина Саломе

Для тех, кто переживает разрыв отношений, “Рамблер” собрал лучшие комедии про развод. Их увлекательные сюжеты подарят не только хорошее настроение, но и полезные уроки на дальнейшую счастливую жизнь.

Свадьба не приговор: лучшие комедии про развод
Фото: Кадр из фильма "Давай разведемся!"Кадр из фильма "Давай разведемся!"

"Давай разведемся!" (2019)

Комедия о несвойственных для России взаимоотношениях внутри семьи, где женщина — востребованный специалист и добытчик, а мужчина ведет домашнее хозяйство. В конечном итоге Мише надоедает эта роль, и у него появляется любовница. Главная героиня, осознав свою ошибку, решает во чтобы то ни стало вернуть мужа.

"Развод по-американски" (2006)

Знаменитая американская комедия описывает классическую ситуацию романтических отношений: от знакомства до совместного проживания. Ссора между Гэри и Брук произошла по банальной причине — нежелание помочь с уборкой после вечеринки. Во вспыхнувший скандал, который все больше набирал обороты, вовлеклось все окружение пары.

"Семь ужинов" (2019)

Кадр из фильма "Семь ужинов"

Чтобы спасти брак, главный герой — врач-психиатр Женя ставит ультиматум своей второй половинке. Он просит свою возлюбленную Алену поучаствовать в его эксперименте под названием “Семь ужинов”. Если после него ситуация не изменится, мужчина согласится на развод. Семейные ужины начинаются.

"Эта дурацкая любовь" (2011)

Кадр из фильма "Эта дурацкая любовь"

У Кола Уивера прекрасная жизнь: работа, дом, красавица жена, замечательные дети. О чем еще можно мечтать! Но неожиданная новость об измене любимой и предстоящем разводе рушит его идеальную жизнь. Случайно в баре Кол знакомится с Джейкобом, который показывает ему все преимущества свободного мужчины. Но новый образ и любовные победы не радуют главного героя.

Фильмы,Эта дурацкая любовь,Развод по-американски,
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