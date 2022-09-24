Свадьба не приговор: лучшие комедии про развод

Для тех, кто переживает разрыв отношений, “Рамблер” собрал лучшие комедии про развод. Их увлекательные сюжеты подарят не только хорошее настроение, но и полезные уроки на дальнейшую счастливую жизнь.
Комедия о несвойственных для России взаимоотношениях внутри семьи, где женщина — востребованный специалист и добытчик, а мужчина ведет домашнее хозяйство. В конечном итоге Мише надоедает эта роль, и у него появляется любовница. Главная героиня, осознав свою ошибку, решает во чтобы то ни стало вернуть мужа.
Знаменитая американская комедия описывает классическую ситуацию романтических отношений: от знакомства до совместного проживания. Ссора между Гэри и Брук произошла по банальной причине — нежелание помочь с уборкой после вечеринки. Во вспыхнувший скандал, который все больше набирал обороты, вовлеклось все окружение пары.
Чтобы спасти брак, главный герой — врач-психиатр Женя ставит ультиматум своей второй половинке. Он просит свою возлюбленную Алену поучаствовать в его эксперименте под названием “Семь ужинов”. Если после него ситуация не изменится, мужчина согласится на развод. Семейные ужины начинаются.
У Кола Уивера прекрасная жизнь: работа, дом, красавица жена, замечательные дети. О чем еще можно мечтать! Но неожиданная новость об измене любимой и предстоящем разводе рушит его идеальную жизнь. Случайно в баре Кол знакомится с Джейкобом, который показывает ему все преимущества свободного мужчины. Но новый образ и любовные победы не радуют главного героя.