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39 минут назад

Фильм «Женщина-король» стал лидером проката США

runews24.ru

Фильм рассказывает о женской армии, защищавшей западноафриканское королевство Дагомея с 17 по 19 век. Премьера кинокартины состоялась 16 сентября.

Фильм «Женщина-король» стал лидером проката США
Фото: runews24.rurunews24.ru

За первые выходные фильм оказался на первом месте в 3 765 кинотеатрах Северной Америки. Всего за уикенд «Женщина-король» собрала 19 миллионов долларов в прокате США. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Главную роль в фильме исполнила Виола Дэвис. Она отметила, что чернокожие женщины могут быть в центре истории и «возглавить мировые кассовые сборы», снимая фильмы, значимые для всех.

Режиссёром кинокартины выступила Джина Принс-Байтвуд, в фильме сыграли Джон Боейга, Лашана Линч и другие.

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