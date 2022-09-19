3 сцены из фильмов и сериалов, о которых актеры мечтают забыть

Быть актером не так просто, как кажется на первый взгляд. Более того, о некоторых эпизодах своей работы артисты желают забыть. Подробнее о сценах, которые стали потрясением для звезд – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

"Апокалипсис сегодня", 1979

Эта военная драма давно стала культовой в своем жанре, но ее съемки были сопряжены с рядом трудностей. К примеру, в одной из первых сцен исполнитель главной роли Мартин Шин устраивает дебош в гостинице, но зритель даже не догадывается о том, что артист на самом деле пьян. Будучи нетрезвым, он неаккуратно разбил зеркало и поранился, о чем позже вспоминал:

"У меня сильно шла кровь, и Фрэнсис [режиссер – прим.ред.] пытался остановить съёмки, а я умолял его продолжать. Он сказал, что не может так поступить и у них есть медсестра. Я ответил: «Пожалуйста. Я должен сделать это для себя»".

По словам Шина, ему было так стыдно за свое поведение, что он никогда не пересматривал эту сцену.

"Большая маленькая ложь", 2017

В популярном детективном сериале несколько сюжетных линий. Одна из них повествует о жизни Селест (Николь Кидман), с ее деспотичным мужем, который не чурается рукоприкладства. По словам голливудской актрисы, одной из самых тяжелых сцен в первом сезоне для нее стала та, в которой муж Селест избивает ее в ванной:

"Я помню, как лежала на полу в последнем эпизоде в нижнем белье и была очень подавлена. Я просто лежала на полу. Я не могла встать. Я не хотела вставать".

После съемок актриса вернулась в отель, но не смогла открыть дверь из-за того, что ее заело. Тогда она взяла камень и яростно швырнула его в окно.

"Отряд самоубийц", 2016

Сам фильм Дэвида Эйра не оценили ни кинокритики, ни зрители. Однако тем не менее героиня Харли Квинн в исполнении Марго Робби удостоилась похвалы. Съемки в картине ей и самой пришлись по душе, за исключением сцены, в которой ей пришлось прыгнуть в чан с химикатами, чтобы превратиться из доктора Харлин Квинзель в безумную Харли Квинн.

"Это самое неприятное, что я делала в своей жизни. Казалось, будто липкая краска затекает глубоко в мои уши и нос, я задыхалась от неё, а когда пыталась открыть глаза, видела только белый цвет. Это было ужасно",