«Изумительного Мориса» озвучит Сергей Бурунов

Пока не известен весь состав российских актеров дубляжа, но, как сообщается, сам Морис по-русски будет говорит голосом звезды отечественного кино Сергея Бурунова.Между прочим, немногие знают, что артист на своем веку озвучил уже немало голливудских коллег, и его голосом даже разговаривает сам Леонардо Ди Каприо в ленте «Волк с Уолл-Стрит».