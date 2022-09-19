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48 минут назад

«Изумительного Мориса» в российском прокате озвучит Сергей Бурунов

Inc-News

«Изумительного Мориса» в российском прокате озвучит Сергей Бурунов. Приключенческий мультик все-таки выйдет в российский прокат.

«Изумительного Мориса» озвучит Сергей Бурунов
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

Как сообщили в прокатной компании «Вольга», анимационная приключенческая комедия "Изумительный Макс" после определенных волнений все-таки будет показана в российских кинотеатрах.В оригинальной версии про доброго кота Мориса, спасавшего жителей сказочного города от нашествия крыс, озвучивали Хью Лори, Эмилия Кларк, Дэвид Теннант, Джемма Артертон, Дэвид Тьюлис, Химеш Патель и Хью Бонневилль.

Пока не известен весь состав российских актеров дубляжа, но, как сообщается, сам Морис по-русски будет говорит голосом звезды отечественного кино Сергея Бурунова.Между прочим, немногие знают, что артист на своем веку озвучил уже немало голливудских коллег, и его голосом даже разговаривает сам Леонардо Ди Каприо в ленте «Волк с Уолл-Стрит».

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