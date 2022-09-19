Российский мультсериал "Монсики" шествует по свету

Сегодня, 19 сентября, "Союзмультфильм" заключил сделки по продаже мультсериала "Монсики" в Малайзию, Бруней и балканские государства, информирует пресс-служба учреждения.

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Согласно официальному сообщению, до этого анимационный сериал начал трансляцию в Португалии, Таиланде, Словении, США и др.

Вещание в Малайзии и Брунее обеспечит лидер в этой области компания Astro. Его показывают в двух версиях: на китайском и английском языках. А для аудитории на Балканах (в Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Албании, Черногории, Хорватии) трансляцию наладит телевизионный сервис Pikaboo.

Напомним, сериал "Монсики" сделан в технике 3D и рассчитан на зрителей 5-7 лет. Монсики – это милые фантастические создания, обитатели планеты Монсиленд. Они не просто попадают из приключения в приключение, но и учат ребят основам эмоциональной грамотности. Все эпизоды написаны при участии детских психологов. По итогам первого полугодия 2022 года проект вошел в топ-3 смотрения на детских тематических ресурсах в России (телеканал "Мульт")".