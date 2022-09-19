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2 часа назад

«Я решаю, что попадет в фильм». Джеймс Кэмерон — о требованиях продюсеров урезать «Аватар»

Чемпионат.com

В интервью изданию The New York Times режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон рассказал о забавном случае во время съемок «Аватара». Топ-менеджеры студии 20th Century Fox пытались убедить его в том, что фильм нужно сократить и вырезать из картины некоторые эпизоды, включая сцены с полетами. Однако именитый постановщик отстоял своё видение, применив довольно мощный аргумент — он снял «Титаник», собравший в мировом прокате $ 2 млрд.

Джеймс Кэмерон: «Я решаю, что попадет в фильм»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Студия посчитала, что фильм должен быть короче и что в нем слишком много сцен с полётами. В итоге именно эти моменты больше всего и полюбили зрители. И это было тем местом, где я провел линию на песке и сказал продюсерам: «Знаете что? Я снял «Титаник». Это здание, в котором мы сейчас встречаемся, этот новый комплекс за $ 500 млн? «Титаник» заплатил за него, так что я решаю, что попадет в фильм.

Кэмерон отметил, что после премьеры фильма продюсеры поблагодарили режиссера за то, что тот остался на своем. В конечном итоге фильм стал самой кассовой картиной в истории, собрав в мировом прокате около $ 2,8 млрд.

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