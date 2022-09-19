Джеймс Кэмерон: «Я решаю, что попадет в фильм»

Студия посчитала, что фильм должен быть короче и что в нем слишком много сцен с полётами. В итоге именно эти моменты больше всего и полюбили зрители. И это было тем местом, где я провел линию на песке и сказал продюсерам: «Знаете что? Я снял «Титаник». Это здание, в котором мы сейчас встречаемся, этот новый комплекс за $ 500 млн? «Титаник» заплатил за него, так что я решаю, что попадет в фильм.